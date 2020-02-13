美1981年小說驚見「武漢病毒」網友驚訝：神預言
大陸新冠肺炎(武漢肺炎)COVID 19疫情正在全球不斷蔓延，針對日前有人將事發矛頭直指位於武漢的P4實驗室傳聞後，有網友發現，美國1本於1981年出版的驚悚小說《黑暗之眼》(The Eyes of Darkness)，內容竟提及大陸在武漢郊區實驗室研究出生化武器，成功製造定名為「武漢-400」（Wuhan-400）的病毒，種種想像出來的小說情節，與38年後正在世界各地蔓延的疫情不謀而合。
驚悚小說《黑暗之眼》的作者為一名美國小說家，狄恩‧雷‧孔茨目前已是74歲的知名作家。他在36歲那年出版了一本驚悚小說《黑暗之眼》，內容描述一名大陸科學家李晨（Li Chen）叛逃到美國向美方洩露資訊，指稱這隻「武漢-400」病毒是由武漢郊區的一間RDNA軍事實驗室製造出來的。網友對此感到相當不可思議，認為該書簡直預言了這波新冠肺炎的發展。
有網友貼出小說的紙本內容，文中描述「武漢-400」是大陸實驗室利用被政府囚禁的政治犯，所製造出來的第400個人工病毒，威力大到足以顛覆一個國家，大陸主要利用它來剷除異己，且該種病毒主要是經由人傳人傳播，患者包括腦部及其他器官都會受到重創，確診者在感染1天內會立即死亡，文中描述該種病毒的疫苗最後由美國政府成功研發。
作者描述想像中的「武漢-400」，該病毒為第400種可行的人造微生物菌株，是相當完美的武器。包括人類在接觸病毒後僅4小時，就能成為人傳人載體。由於潛伏期非常短，一旦感染，幾乎無人能捱過24小時。大多數確診病例會死於12歲，且死亡率為百分之百，無人能在染病後痊癒。狄恩·雷·孔茨為著名懸疑小說作家。作品超過30餘部，共已賣出19,000多萬本。
網友在推特留言直指「彷彿像是昨天的事，我剛讀完這本書，今天就發生了這種事」。《黑暗之眼》的重點是名母親尋找兒子的過程，想探究兒子在一年前是否真的死了，或者他是否還活著。
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