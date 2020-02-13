新冠肺炎世衛定名COVID-19 籲各國視為頭號公敵

世界衛生組織（ＷＨＯ）秘書長譚德塞十一日表示，世衛決定將去年十二月在中國大陸首度確認的冠狀病毒疾病正式命名為「19冠狀病毒疾病」（COVID-19），並呼籲各國將此疾病視為「頭號公敵」，因為對全球的威脅可能更甚於恐怖主義。他並表示，第一批疫苗可能在十八個月內取得。

譚德塞在日內瓦的記者會上說，「我們必須找到一個不涉及特定地理位置、動物、個人和群體，且容易發音並與疾病相關的名稱」，符合國際為避免汙名化所做的建議。

他說，有了正式名稱，可以防止使用其他不正確或汙名化的名稱。COVID-19的ＣＯ代表冠狀（Corona），ＶＩ代表病毒（virus），D代表疾病（disease）。

世衛之前將此病毒暫時命名為二○一九新型冠狀病毒（2019-nCoV），中國大陸國家衛生健康委員會日前將此疾病暫時稱為新型冠狀病毒肺炎（簡稱新冠肺炎）。

譚德塞並警告：「如果世界不想醒過來，將此病毒視為頭號公敵，我不認為我們能夠汲取教訓。」

他說：「老實說，一種病毒製造的政治、社會和經濟動盪，比任何恐怖攻擊都大，是我們想像得到的最壞敵人。我們仍採取圍堵策略，我們不應允許此一病毒有地區性傳播的空間。」

他表示，首批疫苗可能在十八個月內取得，「所以目前我們必須採取一切行動，使用可取得的武器」。

世界衛生組織為二○一九新型冠狀病毒正名為「COVID-19」，希望避免汙名化，對此，中央流行疫情指揮中心表示，「新冠肺炎」在台灣正式中文名稱為「嚴重特殊傳染性肺炎」，但對於民眾來說，字數太多，不容易記住。為了防疫宣導，決定採取民眾認知上可接受的說法，所以仍可簡稱「武漢肺炎」。