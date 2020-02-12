快訊

搶救壽陸橋：南鐵地下化 鐵道沿線成文資墳場？

受困鑽石公主號台人該怎辦？ 謝長廷提7點說明

英男新加坡染新冠肺炎！沿途傳染11人 連醫生也中鏢

世界日報 / 編譯中心／綜合11日電
英國一名任職於跨國公司的男性商人華爾希（Steve Walsh），在新加坡染上新型冠狀病毒後，先前往法國、再回到英國確診，沿途傳染給11個人。 法新社

英國一名任職於跨國公司的男性商人華爾希（Steve Walsh），在新加坡染上新型冠狀病毒後，先前往法國、再回到英國確診，沿途傳染給11個人。他11日首度發聲，表示要對被他傳染的人致意，同時也稱自己已經痊癒。此外，和華爾希接觸過、回到英國才確診的病患當中，有兩人是家庭醫師，英國衛生當局緊急搜尋查訪兩名醫師曾經收治過的患者蹤影。

英國廣播公司（BBC）報導，華爾希因在新加坡開會而感染新冠肺炎，返英途中又到了法國度假，從日內瓦飛回倫敦時搭乘廉航班機，飛機上有100多名乘客，他回家後還去了當地酒吧，接觸過的人恐有感染風險。他在這段期間傳染給11人。他發表聲明感謝英國國家醫療保健服務（NHS）對他的照顧，表示自己已經完全痊癒，為了預防起見，他的家人目前也在進行自主隔離。華爾希目前仍在倫敦的病院隔離中。

而和華爾希接觸過、回到英國才確診的病患當中，有兩人是家庭醫師，其中一人在布萊頓（Brighton）橡樹郡醫學中心（County Oak Medical Centre）工作，診所已暫時關閉，衛生單位正在緊急追蹤可能感染的病患。

「每日郵報」稱，布萊頓目前已經進入警戒狀態，有2家衛生中心、一家照護中心及一家學校基於傳染疑慮，目前已經關閉。

NHS英格蘭地區急症護理科的主任威利特（Keith Willett）表示，病患都做了對的事情。他們感到疑慮因此聯繫NHS尋求協助，並依據指示，獨自駕車至醫院，並在不會接觸到大眾的隔離場所進行檢驗。

武漢肺炎 新冠肺炎 COVID-19 英國
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

武漢肺炎疫情延燒 東元第1季業績恐影響10%

武漢肺炎防疫 矯正署對170受刑人實施隔離

新冠肺炎 學者：衝擊台灣今年經濟成長率約0.11％

東奧／武漢肺炎疫情延燒 日本擬保證奧運安全安心

相關新聞

受困鑽石公主號台人該怎辦？ 謝長廷提7點說明

在日本橫濱港隔離的鑽石公主號郵輪，上面也有台灣籍乘客。我駐日代表謝長廷今在臉書上做出7點說明，稱今日增加確診案例中有無台...

英男新加坡染新冠肺炎！沿途傳染11人 連醫生也中鏢

英國一名任職於跨國公司的男性商人華爾希（Steve Walsh），在新加坡染上新型冠狀病毒後，先前往法國、再回到英國確診，沿途傳染給11個人...

新加坡星展銀員工確診新冠肺炎 星展：台灣區業務正常

星展銀行傳出新加坡地區有一名員工確診感染新型冠狀病毒，星展銀行台灣區今證實此事，目前已緊急撤離該樓層所有員工，並隔離曾與...

新加坡賭場荷官確診 發病前貴賓室接待武漢客

新加坡昨天（2月11日）又多兩起新冠病毒確診病例，其中一人是在聖淘沙名勝世界賭場工作的荷官，據知他在發病前曾有幾天在貴賓...

同事確診新冠病毒！新加坡星展銀行300員工急撤離大樓

新加坡最大銀行星展銀行12日將300名員工從新加坡金融區一棟辦公大樓撤離300名員工，原因是一名員工被檢測出新型冠狀病毒...

鑽石公主號4人武漢肺炎重症 高齡且本身患有疾病

停泊在日本橫濱港的鑽石公主號遊輪，截至今天已確認船上共有174人感染武漢肺炎，其中有4名重症高齡患者，由於4人本身都有疾...

新冠肺炎 世衛正名COVID-19視為頭號公敵

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞11日表示，世衛決定將去年12月在中國首度確認的冠狀病毒疾病正式命名為「19冠狀病毒疾病」（COVID-19），並呼籲各國將此疾病視為「頭號公敵」，因為對全球的威脅可能更甚於恐怖主義。他並表示，第一批疫苗可能在18個月內取得。

船上隔離有酒配美食 夫妻受困鑽石公主號超樂觀

日本鑽石公主號是中國境外新冠肺炎（武漢肺炎，Covid-19）疫情最嚴重的地方，船上確診人數不斷增加，船內生活條件也越來越差。不過加拿大一對夫婦近日接受媒體訪問時表示，船上隔離生活其實還不錯，而他們正在船上散步正能量。

鑽石公主又增39人確診 檢疫官員也被感染

NHK今天報導，停靠在日本橫濱港的鑽石公主號郵輪又有39名乘客確診新冠肺炎（武漢肺炎），使得感染人數累積增至174人。另外，一名曾對郵輪乘客執行檢疫的官員也被感染。

影／WHO：蝙蝠身上發現極似新冠病毒 中間宿主成謎

世界衛生組織（WHO）11日宣布，以「冠狀病毒疾病」的英文單字，將引發新冠肺炎（武漢肺炎）的病毒正名為「Covid-19...

影／無懼新冠肺炎！印尼人照吃蝙蝠肉：這裡沒疫情

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情全球發燒，儘管專家指出病毒可能源自蝙蝠，但印尼人絲毫沒在怕。路透記者實地走訪發現，當地市場上蝙蝠...

新冠肺炎中國航線減班 韓亞航請機組員休無薪假

韓亞航空公司今天表示，由於2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情延燒，飛往中國航線減班，公司已經要求機...

熱門新聞

全球疫情地圖／鑽石公主號新增39例確診 各地新冠肺炎疫情一次看

「中國速度」！陸企成功仿製瑞德西韋藥 已批量生產

影／陳時中：撤回陸委會管制措施 取消陸籍子女入台

檢疫官也中鏢！鑽石公主號再增39人確診 累積174人感染

影／無懼新冠肺炎！印尼人照吃蝙蝠肉：這裡沒疫情

醫院遺體無人理、民眾陳屍路旁 法新社直擊武漢封城頭8天

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。