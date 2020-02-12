英男新加坡染新冠肺炎！沿途傳染11人 連醫生也中鏢

英國一名任職於跨國公司的男性商人華爾希（Steve Walsh），在新加坡染上新型冠狀病毒後，先前往法國、再回到英國確診，沿途傳染給11個人。他11日首度發聲，表示要對被他傳染的人致意，同時也稱自己已經痊癒。此外，和華爾希接觸過、回到英國才確診的病患當中，有兩人是家庭醫師，英國衛生當局緊急搜尋查訪兩名醫師曾經收治過的患者蹤影。

英國廣播公司（BBC）報導，華爾希因在新加坡開會而感染新冠肺炎，返英途中又到了法國度假，從日內瓦飛回倫敦時搭乘廉航班機，飛機上有100多名乘客，他回家後還去了當地酒吧，接觸過的人恐有感染風險。他在這段期間傳染給11人。他發表聲明感謝英國國家醫療保健服務（NHS）對他的照顧，表示自己已經完全痊癒，為了預防起見，他的家人目前也在進行自主隔離。華爾希目前仍在倫敦的病院隔離中。

而和華爾希接觸過、回到英國才確診的病患當中，有兩人是家庭醫師，其中一人在布萊頓（Brighton）橡樹郡醫學中心（County Oak Medical Centre）工作，診所已暫時關閉，衛生單位正在緊急追蹤可能感染的病患。

「每日郵報」稱，布萊頓目前已經進入警戒狀態，有2家衛生中心、一家照護中心及一家學校基於傳染疑慮，目前已經關閉。

NHS英格蘭地區急症護理科的主任威利特（Keith Willett）表示，病患都做了對的事情。他們感到疑慮因此聯繫NHS尋求協助，並依據指示，獨自駕車至醫院，並在不會接觸到大眾的隔離場所進行檢驗。