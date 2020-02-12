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船上隔離有酒配美食 夫妻受困鑽石公主號超樂觀

聯合新聞網 / 綜合報導
威斯納夫婦目前受困在鑽石公主號上，但兩人相當樂觀。圖擷自LethBridgeNews

日本鑽石公主號是中國境外新冠肺炎武漢肺炎，Covid-19）疫情最嚴重的地方，船上確診人數不斷增加，船內生活條件也越來越差。不過加拿大一對夫婦近日接受媒體訪問時表示，船上隔離生活其實還不錯，而他們正在船上散佈正能量。

加拿大通訊社》（Canadian Press）報導，來自來自亞伯達省紅鹿市的威斯納夫婦4日登上鑽石公主號，本來預計要到歐洲數個城市旅遊，結果碰上隔離檢疫被困在船上。不過威斯納夫婦心情卻還不錯，妻子蘿莉塔（Lolita Wiesner）受訪時說：「如果你要接受隔離，郵輪或許是最好的地方。」

他們表示，房間雖然小但還不壞而且舒適，有好的食物甚至可以點紅酒。雖然房間裡沒有窗戶也沒有陽台，但兩人在房間內玩數獨、看電影和讀書，依舊可以打發時間。威斯納夫婦認為，擔心沒辦法控制的事沒什麼意義，所以他們盡量讓這段時間過得好一點，「我們正散佈我們的正能量。」

船上目前要求旅客都要配戴口罩，每天可以到甲板活動約一小時，也都要戴著口罩，和他人對話時被要求保持2公尺的距離，另外，每天還需測量體溫3次。

樂觀的威斯納雖然滿意船上的生活，但仍有一件事讓他們感到失望。因為疫情緣故，郵輪不再提供客人每天晚上的巧克力。羅莉塔表示，他們大概還有八天的存貨，「我們懷念我們的巧克力之夜。」

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