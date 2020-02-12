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世衛命名新冠病毒「COVID-19」 鑽石公主號疫情持續惡化

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世界衛生組織秘書長譚德賽 (Tedros Adhanom Ghebreayesus) 周二 (2月11日) 在世衛在瑞士召開的全球專家會議上表示，國際社會應該覺醒並把新冠病毒視為「頭號公敵」。 他也說，新冠病毒的疫苗預計18月後研發完成。

譚德賽說，新冠病毒疫情發展至今，已有無中國旅遊史的人開始染上病毒，這點值得國際社會持續關注。 此外，他也在這次的專家會議上，正式將起源於武漢的新冠病毒命名為「COVID-19」。

譚德賽在會議上說：「老實說，這個病毒能引發的全球政治經濟文化動蕩，可能勝過恐怖主義。 它是我們想象中最難纏的敵人。 」

中國確診數字持續上升

與此同時，中國的新冠病毒的確診人數與死亡人數仍持續上升。 疫情最嚴重的湖北省周三清晨公布了最新的確診數字，除了增加了1638起確診案例外，也新增了94起死亡案例。 截至目前為止，中國國內的確診數字已累計了44384，死亡人數也來到1112。

然而，《香港蘋果日報》報導，近期部分中國省份的確診病例開始減少，而根據這些省份的解釋，他們是依照中國國家衛健委的《新型冠狀病毒肺炎方案》第四版，將有症狀的確診案例與「無症狀感染者」分開統計。

但是在中國國家衛健委每日公布的確診數字中，卻沒有出現「無症狀感染者」的統計數字，雖然在該委員會公布的《新型冠狀病毒肺炎方案》中，中國國家衛健委有明確指示「無症狀感染者」案例要分開向上呈報，也要確實對這些感染者進行隔離。

鑽石公主號疫情持續惡化

與此同時，滯留日本橫濱港外超過一周的鑽石公主號郵輪周三傳出疫情持續惡化的消息。 根據日本產經新聞報導，日本厚生勞動省表示，目前船上再傳39個新的新冠病毒確診案例，將該郵輪上的確診案例增加至174人。 其中，有一名檢疫人員也確定感染了新冠病毒。

日本厚生勞動省周二宣布，將讓部分鑽石公主號上的乘客下船，將他們轉移至日本國內的一些醫院。 原本日本厚生勞動省考慮對船上3700名乘客進行新冠病毒檢測，但由於日本的檢查能力有極限，所以決定讓老年人或健康風險高的人下船。

另一方面，將近200名從武漢搭乘包機返回美國的美國人周二結束長達14天的隔離。 美國官方也呼籲其他美國人不要排斥這些美國人，或是在隔離期間協助他們的工作人員。路透社報導，雖然這195人的新冠病毒檢測結果都是陰性，但是隔離地點附近的居民仍害怕這些人或是檢疫人員會將病毒擴散至當地。

楊威廉/羅法(綜合報導)

本文章由德國之聲授權提供】

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