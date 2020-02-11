台灣人到南韓17日起須填2文件 未限制入境

南韓稱台灣爆發社區感染，病毒傳播可能性大，建議避免前往。疫情中心嚴正澄清台灣無社區感染，也宣布17日起台灣民眾入境南韓須填健康聲明卡及南韓聯絡資訊，但未限制入境。

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒肺炎疫情延燒，南韓中央應急處置本部副本部長金剛立今天在記者會中表示，世界衛生組織（WHO）9日將新加坡、日本、馬來西亞、越南、泰國、台灣等國家地區列為確認社區傳播的地區，有鑑於病毒傳播可能性較大，政府建議公民避免前往。

外交部晚間表示，尊重韓方防疫措施，但將積極洽請韓方更正台灣是「爆發社區感染國家」的說法。

中央流行疫情指揮中心晚間也緊急召開記者會，指揮中心監測應變官、疾管署副署長莊人祥說，目前台灣18例確定個案皆為境外移入病例或其密切接觸者，尚未出現社區感染病例，外籍旅客在台灣境內感染風險低。

此外，莊人祥指出，南韓將對台灣訪韓民眾擴大嚴格入境檢疫措施，2月17日起入境的台灣旅客除原本填寫入境卡外，還須詳實填報健康聲明卡及在南韓停留時的聯絡資訊。

指揮中心與南韓保健福祉部疾病管理本部（KCDC）聯繫，對方表示這項措施並未對台灣民眾入境南韓做出限制，只是為了保護南韓人民減少遭受新型冠狀病毒感染風險。

指揮中心再次呼籲，除了肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口外，須落實一不三要：一「不」為開放空間不用戴口罩；三「要」包括去醫院看病時要戴口罩、慢性病患者要戴口罩、出入人多擁擠的地方要戴口罩。