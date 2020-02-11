世衛警告新冠疫情：星星之火可以燎原

繼周日新增97起新冠肺炎死亡病例後，周一(2月10日)死亡人數又新增了108起，再創疫情爆發以來的新高。雖然中國大陸境內的新增病例數字略有下降，但是世衛組織總干事譚德賽(Adhanom Ghebreyesus)警告稱，令人擔憂的證據顯示，中國境外已經出現了無中國旅行史的患者感染他人的案例。「這有可能成為引燃更大火災的火花。不過目前這還只是火花，我們當前的目標依然是遏制疫情。」譚德賽呼籲，必須在疫情失控之前「以全人類的姿態努力抗爭」。

目前，世衛組織高級專家組已經抵達了中國，開展疫情調查工作。世衛組織突發衛生事件項目執行主任邁克·瑞安（Mike Ryan）在日內瓦對媒體表示，專家組此行，將整合中國科學界與全球公共衛生界的最強力量。

空空蕩蕩的「鬼城」

2月10日也是中國多個省市結束幾經延長的春節假期、復工復產的日子。與往年熙熙攘攘的景象不同，不少大城市的街道依舊空空蕩蕩，許多企業都呼籲員工在家辦公。在北京的地鐵上，即便是早高峰時期，車廂內的上班族也並不多，所有的人都佩戴口罩。北京市政府的一名官員此前就表示，春節後返城上班的人潮將大大增加疫情防控的難度。

而在6000萬人口的重災區湖北省，依舊處於嚴格交通管制下的各大城市猶如「鬼城」。

經濟打擊巨大

為了應對疫情帶來的經濟沖擊，中國央行已經出台了一系列支撐政策，其中包括降低利率、注資市場，並且為商業銀行提供特別資金，以便讓後者能夠向企業發放迂困貸款。

中國國家主席習近平也在周一公開亮相，表示中國政府將避免出現大規模失業現象。在中央電視台的畫面裡，佩戴口罩、視察北京市防疫工作的習近平表示，中國將努力達到2020年既定的經濟和社會目標。

此前，一名資深經濟學家表示，第一季度的中國經濟增長率有可能跌破5%。銀行業內人士披露，包括美團點評、小米在內的超過300家中國企業目前正在尋求至少574億元人民幣的貸款。電商巨頭阿裡巴巴日前宣布，將通過旗下的螞蟻金服網商銀行為中國企業提供200億人民幣的貸款，優先考慮湖北的企業。

跨國企業的業務也受到了沖擊。為蘋果等電子產品廠商代工的台資企業富士康，其在河南鄭州的工廠雖然獲得了地方當局的復產許可，但是卻只有10%的員工回到了生產線上。富士康的深圳基地也將在周二嘗試部分復產。

國際貨幣基金組織一名官員表示，疫情擴大、延長，還將對日本的經濟構成嚴重打擊，主要涉及旅游業、零售業、出口行業。

【 本文章由德國之聲授權提供】