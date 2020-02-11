快訊

內湖新明路連續多日汽油味 中油設緊急指揮所抽油水

世界末日？口罩、衛生紙之亂後 全聯「2物」又被掃光

世衛警告新冠疫情：星星之火可以燎原

德國之聲 / 德國之聲

繼周日新增97起新冠肺炎死亡病例後，周一(2月10日)死亡人數又新增了108起，再創疫情爆發以來的新高。雖然中國大陸境內的新增病例數字略有下降，但是世衛組織總干事譚德賽(Adhanom Ghebreyesus)警告稱，令人擔憂的證據顯示，中國境外已經出現了無中國旅行史的患者感染他人的案例。「這有可能成為引燃更大火災的火花。不過目前這還只是火花，我們當前的目標依然是遏制疫情。」譚德賽呼籲，必須在疫情失控之前「以全人類的姿態努力抗爭」。

目前，世衛組織高級專家組已經抵達了中國，開展疫情調查工作。世衛組織突發衛生事件項目執行主任邁克·瑞安（Mike Ryan）在日內瓦對媒體表示，專家組此行，將整合中國科學界與全球公共衛生界的最強力量。

空空蕩蕩的「鬼城」

2月10日也是中國多個省市結束幾經延長的春節假期、復工復產的日子。與往年熙熙攘攘的景象不同，不少大城市的街道依舊空空蕩蕩，許多企業都呼籲員工在家辦公。在北京的地鐵上，即便是早高峰時期，車廂內的上班族也並不多，所有的人都佩戴口罩。北京市政府的一名官員此前就表示，春節後返城上班的人潮將大大增加疫情防控的難度。

而在6000萬人口的重災區湖北省，依舊處於嚴格交通管制下的各大城市猶如「鬼城」。

經濟打擊巨大

為了應對疫情帶來的經濟沖擊，中國央行已經出台了一系列支撐政策，其中包括降低利率、注資市場，並且為商業銀行提供特別資金，以便讓後者能夠向企業發放迂困貸款。

中國國家主席習近平也在周一公開亮相，表示中國政府將避免出現大規模失業現象。在中央電視台的畫面裡，佩戴口罩、視察北京市防疫工作的習近平表示，中國將努力達到2020年既定的經濟和社會目標。

此前，一名資深經濟學家表示，第一季度的中國經濟增長率有可能跌破5%。銀行業內人士披露，包括美團點評、小米在內的超過300家中國企業目前正在尋求至少574億元人民幣的貸款。電商巨頭阿裡巴巴日前宣布，將通過旗下的螞蟻金服網商銀行為中國企業提供200億人民幣的貸款，優先考慮湖北的企業。

跨國企業的業務也受到了沖擊。為蘋果等電子產品廠商代工的台資企業富士康，其在河南鄭州的工廠雖然獲得了地方當局的復產許可，但是卻只有10%的員工回到了生產線上。富士康的深圳基地也將在周二嘗試部分復產。

國際貨幣基金組織一名官員表示，疫情擴大、延長，還將對日本的經濟構成嚴重打擊，主要涉及旅游業、零售業、出口行業。

本文章由德國之聲授權提供】

武漢肺炎 NCP 新冠肺炎
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

新加坡再增2例新冠肺炎確診 一人在賭場工作

新加坡衛生部11日表示，新增2例新冠肺炎（武漢肺炎）確診病例，一人為新加坡居民，另一人為孟加拉移工。新加坡病例增至47人...

台灣人到南韓17日起須填2文件 未限制入境

南韓稱台灣爆發社區感染，病毒傳播可能性大，建議避免前往。疫情中心嚴正澄清台灣無社區感染，也宣布17日起台灣民眾入境南韓須...

世衛警告新冠疫情：星星之火可以燎原

繼周日新增97起新冠肺炎死亡病例後，周一(2月10日)死亡人數又新增了108起，再創疫情爆發以來的新高。雖然中國大陸境內的新增病例數字略有下降，但是世衛組織總干事譚德賽(Adhanom Ghebreyesus)警告稱，令人擔憂的證據顯示，中國境外已經出現了無中國旅行史的患者感染他人的案例。「這有可能成為引燃更大火災的火花。不過目前這還只是火花，我們當前的目標依然是遏制疫情。」譚德賽呼籲，必須在疫情失控之前「以全人類的姿態努力抗爭」。

關注疫情擴散  歐盟衛生部長召開緊急會議 

歐盟危機管理執委雷納希克（Janez Lenarcic）來到布魯塞爾的危機中心的一面大型監控屏幕前。通常來講，人們通過這裡的畫面檢視歐洲森林火災、洪水泛濫或是其他自然災害的狀況。如今屏幕上也可以顯示新冠病毒在歐盟各國的疫情。

英醫師照顧染病患者也中鏢 當局緊急追查患者行蹤

英國出現2名醫師感染新冠肺炎（武漢肺炎）後，衛生當局緊急搜尋查訪2名醫師曾經收治過的患者蹤影。英國10日新增4起確診病例...

菲律賓是否解除對台旅行禁令 明日將是關鍵

因應新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，菲律賓政府昨天突然宣布對台施實臨時旅行禁令。一名菲方官員向中央社表示，馬尼拉是否會解除對台禁令，明天召...

是否可接回鑽石公主號乘客 駐日代表處：與日方密切溝通

郵輪「鑽石公主號」確診案例達一百卅五人，受困民眾發出求救訊號，盼我政府接回國人。外交部發言人歐江安表示，日本政府目前仍在...

菲律賓禁令 長榮明至18日部分往返菲律賓班機調整

因應菲律賓政府最新入境規範影響市場需求，長榮航空表示，明日起至2月18日部分往返菲律賓班機將做調整，除了往返台北-馬尼拉...

外交部：日本政府研議讓各國接回鑽石公主號民眾

新冠肺炎（武漢肺炎）爆發至今，確診人數不斷增加，而遊輪「鑽石公主號」疫情狀況也不斷延燒，至今已有 135 人確診，而船上...

感謝日本援助防疫 陸停播抗日電視劇

「受人點水恩，當以湧泉報」？正在大陸山西衛視熱播的電視劇「紅高粱」2月9日突然停播。山西衛視稱，「紅高粱後20集涉及抗日...

新冠病毒仍存關鍵問題 世衛專家尋答案

世界衛生組織（WHO）正在追蹤新型冠狀病毒在中國的流行情況，以及它如何傳播到國外。世衛率領的國際專家先遣隊已前往北京協助調查新冠病毒的爆發。 該病毒被認為是去年12月從動物「跳轉」到人身上，源頭

日本撤僑包機再增武漢肺炎2確診病例

日本NHK報導，撤僑包機新增2名新冠肺炎（武漢肺炎）確診病例，分別是40多歲及50多歲的男性，日本境內確診人數累計28人...

熱門新聞

菲律賓民航委員會深夜下令 台灣列入禁止入境

全球疫情地圖／新加坡增至47例確診、香港暴增7例 各地新冠肺炎疫情一次看

最強免疫國真相！印尼為什麼零新冠肺炎確診病例？

鑽石公主號確診增至135例 船上台籍老翁咳血

大陸疫情整理包／北京、上海宣布半封城！確診達42638例、累計1016死

疑經糞管傳播！香港康美樓同棟鄰居感染武漢肺炎 百餘住戶急撤離

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。