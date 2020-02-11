關注疫情擴散  歐盟衛生部長召開緊急會議 

歐盟危機管理執委雷納希克（Janez Lenarcic）來到布魯塞爾的危機中心的一面大型監控屏幕前。通常來講，人們通過這裡的畫面檢視歐洲森林火災、洪水泛濫或是其他自然災害的狀況。如今屏幕上也可以顯示新冠病毒在歐盟各國的疫情。

確診病例並不多，目前為止，8個歐盟國家發現了37個感染者。德國最多，有14個病例，接下來就是法國，有11人被確認感染。歐洲疾病預防控中心（ECDC）評估歐洲普通民眾的感染風險「非常低」。

還沒有到達拐點

不過歐盟危機管理執委雷納希克發出警告：「情況好轉之前可能會惡化。」換句話來說，歐盟危機管理執委會認為，疫情還沒有到達拐點。迄今為止，大約500名歐盟公民從中國撤離，目前在本國隔離。接應僑民是由布魯塞爾的歐盟危機中心協調的，在未來，如果有必要還將繼續撤僑。

更多閱讀：新冠病毒肆虐 世界各國如何應對？

當被德國之聲問及是否會進一步限制往返中國或東南亞的航班時，歐盟專員雷納希克指出，這由27個成員國自行決定，並表示，歐盟各國衛生部長將在本周召開一次危機會議。但他並未透露屆時會商討哪些話題。漢莎航空、英國航空、法航、荷航等多個航空公司已宣布，到今年三月會限制或暫停飛往中國的航班。意大利政府已禁止所有往返中國的航班。

法新社指出，歐盟衛生部長周四召開特別會議商討遏制新冠病毒的進一步措施。歐盟部長理事會周一透露，會上或討論的話題包括統一的入境管制、由於中國生產中斷而導致的藥品短缺以及疫苗的加速研發。來自世衛組織的代表也會參加本次會議。

雅各布（Christian Jacob）是危機中心的值班人員之一。他們24小時關注疫情在全球各地的發展。他指著屏幕說道：「目前為止新冠病毒病例呈現指數級增長。但是在近幾日出現了穩定。上面角落位置的綠色數字代表治愈病例，這個數字也在上升。」這位歐盟官員為歐盟撰寫狀態報告，也與中國當局保持聯系：「到現在為止和中國的合作進展的不錯，他們會告訴我們需要什麼，然後我們會看哪個成員國可以提供幫助。」

中國繼續向歐盟請求幫助，歐盟委員會表示會盡快交付口罩、手套和防護服。德國和法國已向中國送出12噸防護設備。

歐盟危機管理執委認為，疫情的爆發可能對中國的生產造成負面影響，全球供應鏈會暫時中斷，全球經濟也會受到波及。雷納希克說：「現在，公共衛生安全要比經濟影響更重要，這一點不能被忽視。」歐委會計劃斥資1000萬歐元來加快新型冠狀病毒疫苗的開發。

更多閱讀：新冠這只黑天鵝將帶來何等經濟後果？

歐盟委員會表示，歐盟危機機制已完全啟動。 所有防疫措施都將集中在布魯塞爾進行協調。萬一發生緊急情況，任何感到無力應對的成員都可以請求其他國家的幫助。

歐盟危機專員對中國公布的死亡和感染數字沒有異議。雷納希克說：「我們沒有理由對數字表示懷疑。自從國際社會獲知疫情爆發以來，歐委會和中國的合作良好。」

【 本文章由德國之聲授權提供】