新冠病毒仍存關鍵問題 世衛專家尋答案

世界衛生組織（WHO）正在追蹤新型冠狀病毒在中國的流行情況，以及它如何傳播到國外。世衛率領的國際專家先遣隊已前往北京協助調查新冠病毒的爆發。

該病毒被認為是去年12月從動物「跳轉」到人身上，源頭武漢市一家海鮮市場。

--人際傳播：世衛組織說感染者可以通過飛沫或近距離接觸傳播這種呼吸道病毒，該病毒還能在物體表面上存留較短時間。病毒在人體內的潛伏期一般不超過14天。

世衛組織總干事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周日發表推文說，「有一些2019nCoV（2019新型冠狀病毒）感染的案例中，感染者沒有到中國旅行的經歷。這些為數不多的案例表明，這可能只是冰山一角。」

--根據中國和世衛組織分享的數據，在18,000個病例中，大約有82％輕度感染者，大約15％為嚴重感染者，3％為致命感染者。

--關於「感染群組」：該病毒已經在中國、德國和法國等國家發現中繼或繼發傳播。追蹤曾暴露於病毒的「接觸人」是阻止傳播鏈的關鍵。

--該病毒在醫院和衛生保健場所的傳播。世衛組織建議醫護人員採取標準的保護設備，包括手套、口罩和防護服。

「從知道該病毒是冠狀病毒開始，我們就認為可能會出現擴大傳播，甚至'超級傳播'事件。」世界衛生組織流行病學家科霍夫博士（Dr. Maria van Kerkhove）說。

--為什麼有人因此喪生？年齡較大的感染者，或者基礎健康狀況不佳者，包括癌症、糖尿病和高血壓患者的風險最高。根據報告，該病毒感染者整體死亡率約為2％。 其中，80歲以上的感染者死亡率最高。世衛組織希望獲得關於該疾病導致肺炎和器官衰竭的更多數據。

「我們最近發布了一份臨床病例報告，其中鼓勵醫院和臨床醫生使用標準化數據收集辦法從患者采集數據。」科霍夫博士說，這能讓人們更好地了解該疾病，特別是重症的發展軌跡。

【 本文章由德國之聲授權提供】