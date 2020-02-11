沒去中國也感染 世衛提警告病毒恐如星火燎原

法國、英國都出現民眾不曾到中國旅遊，卻成為新型冠狀病毒的確診案例，世界衛生組織(WHO)官員提出警告表示，新冠病毒可能是足以燎原的星星之火。

不過，世衛秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)同時表示，到目前為止，新冠病毒仍然「只是星火而已。」

法國衛生主管機關9日指出，位於法國境內阿爾卑斯山區的萊孔塔米訥蒙茹瓦(Contamines-Montjoie)城鎮，有五名英國公民成為新冠肺炎確診案例；英國則在10日指出，英國出現了與一名曾赴新加坡開會的英國男子有關的新冠肺炎新增確診案例。

譚德塞10日在世界衛生組織日內瓦總部對媒體表示，從這幾個少數案例看來，新冠病毒可能是足以燎原的星星之火，「但目前它只是星火而已。」

他指出，現階段目標仍然擺在圍堵疫情擴散，「我們呼籲所有國家都要抓緊時間，避免星火燎原。」

世界衛生組織統計，新冠病毒造成的這波呼吸道疾病疫情，全球已有超過4萬人確診，死亡已逾千人，死亡案例絕大多數出現在中國。

世界衛生組織全球傳染病風險預防因應小組(Global Infectious Hazard Preparedness division)召集人絲爾薇‧布里安(Sylvie Briand)10日對媒體表示，在高達八成的患者當中，新冠病毒肺炎出現的症狀類似輕微感冒。她也表示，所有新冠病毒患者當中，約15%後來發展成肺炎，所有新冠病毒患者中有3%至5%由於病情嚴重惡化，必須送入加護病房。

譚德塞9日表示，世衛組織率領的一支頂級專業團隊已經出發前往中國，率團的加拿大籍流行病學家艾沃德(Bruce Aylward)，曾在2014年至2016年間擔任世衛組織伊波拉(Ebola)病毒因應小組特別代表。