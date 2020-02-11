超級傳播者？英商跨國接觸上百人 9人已確診

英國一名中年男性商人上月下旬赴新加坡開會時感染新型冠狀病毒，並在不知染病的情況下赴法國滑雪勝地度假，回到英格蘭家鄉霍夫市(Hove)時又去了酒吧，在他確診感染新冠肺炎前曾接觸百餘人，目前已知九人確診，包括一名九歲男童。

遊覽星國百人會議如傳染源

當局未公布這名男子的身分，專家也認為目前斷定此人為「超級傳播者」還太早，但他遭感染且傳播新冠肺炎的過程，凸顯此病毒可輕易透過跨國旅遊迅速擴散；此外，此人去過中國仍感染，令人關切。

這名任職於跨國商業感應器公司「仕富梅」(Servomex)的英國男子1月20至22日赴新加坡君悅酒店(Grand Hyatt)開會，109名出席者來自中國、台灣、日韓及美歐，其中一人來自湖北。

新加坡「聯合早報」報導，會議20日開始，但與會者最早16日就抵達獅城，在公司安排下遊覽濱海灣花園，並到克拉碼頭、烏節路等商場用餐。

新加坡衛生部表示，出席這場會議的15名新加坡人中，有四人出現相關症狀，一名27歲男子確診，在全國傳染病中心隔離治療中；其餘94名外國人皆已離境，其中十多名中國員工尚未出現症狀，但與會的兩名南韓和一名馬來西亞人返國後確診。

新加坡君悅酒店職員尚未出現相關症狀，酒店已徹底清潔酒店。

跨國擴散 他赴法度假逛英酒吧

這名英國男子結束會議後，搭機前往法國阿爾卑斯山區滑雪勝地萊孔塔米訥－蒙茹瓦(Les Contamines-Montjoie)與家人度假四天；當時與他在萊孔塔米訥－蒙茹瓦接觸的五名英國人，包括一名九歲男童被檢出新冠病毒陽性，另一名曾赴萊孔塔米訥－蒙茹瓦的西班牙男子返回西班牙馬約卡島(Mallorca)後發現被感染。

這名英國商人1月28日搭乘易捷航空(EasyJet)，由日內瓦返回倫敦蓋威克機場(Gatwick Airport)；他返英後去了霍夫市「榴彈酒吧」(Grenadier pub)，確診後於6日送到倫敦聖湯斯醫院治療。

94人離境 恐在各自家鄉傳播

倫敦國王學院(King`s College)臨床講師娜塔莉‧麥德默特(Nathalie MacDermott)說：「病毒如此輕易傳播引發疑慮，參與新加坡會議的90多人可能被感染，並在各自家鄉觸發感染鏈。」

世界衛生組織(WHO)表示，考量相對小規模的傳染力，說這名英國商人是「超級傳播者」不公平且誇大。

世衛秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)說，英國商人未去過中國卻感染新冠病毒令人關切，「目前僅知少數個案，我們的目標仍為控制疫情，呼籲所有國家利用機會避免病毒全面擴散。」