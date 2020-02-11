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世衛武漢肺炎論壇登場 下午2時30分開始註冊

中央社 / 台北11日電
世衛武漢肺炎論壇今天在日內瓦登場，台灣時間下午2時30分將開放各國專家註冊，下午4時開幕。 路透社

世衛武漢肺炎論壇今天在日內瓦登場，台灣時間下午2時30分將開放各國專家註冊，下午4時開幕。台灣專家將以台北（Taipei）身分線上參與，受限保密協定，論壇無法直播或轉播。

因應武漢肺炎，世界衛生組織（WHO）日前宣布將於2月11日至12日邀請全球約400名專家舉辦論壇，聚焦新藥、疫苗技術研發，並透露屆時台灣將會以「線上」方式參加，也有中國其他專家「線上」參與。

中央流行疫情指揮中心執行官、疾管署署長周志浩近日多次透露，台灣持續爭取到場參與，若只能透過線上或視訊參與，他感到遺憾，畢竟直接互動收獲會更多，會盡力取得資料和發問。

不過，WHO昨天重申台灣專家將以「線上」方式參與，在為期2天的論壇中將以線上全程參與論壇。

世衛這場全球研究和創新論壇，主要是希望動員國際社會針對新型冠狀病毒採取行動，邀請科學家、公共衛生機構、衛生部門以及研究機構等，商討疫苗、療法和診斷工具開發等議題。

根據瞭解，這次專家論壇將在日內瓦舉辦，自日內瓦時間2月11日上午7時30分開始註冊，上午9時開幕至下午6時結束；2月12日自上午8時30分開始，直到下午5時30分結束。

換算為台灣時間，論壇將於2月11日下午2時30分召開，下午4時開幕並進行至2月12日凌晨0時；2月12日則是從下午3時30分進行至2月13日凌晨0時30分。

中央流行疫情指揮中心監測應變官、疾管署副署長莊人祥表示，日前已送出專家名單供WHO審核與新藥、疫苗有關的專家，屆時專家將以台北（Taipei）身分出席，但受限保密協定，論壇內容不會對外直播或轉播。

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