260港人困公主號發燒斷藥 盼專機接回

停泊在日本橫濱港的「鑽石公主號」郵輪，載有260名港人，其中3名港人早前確診，正在醫院治療，由於船上染病人數不斷增加，部分港人也出現發燒、咳嗽症狀，卻遲遲未獲安排見醫生，他們希望港府能與日本當局協調，派專機接他們回港隔離。

文匯報報導，「鑽石公主號」約3700人要隔離至本月19日，船上確診新冠肺炎患者已增至135人，新增65名確診者中並無港人。

日本富士新聞網報導，日本政府內部對船上全員隔離一事開始出現不同聲音，有人認為應讓未出現病徵的人下船，前往其他設施接受隔離。據悉，日本政府曾考慮為船上所有人進行檢測，後來考慮人數太多，難以為所有人做病毒檢測，估計只能為本身患病的長者檢測。

愁困「公主號」，港人等藥救命，發燒無醫生睇。 香港中國通訊社

船上一名63歲港人黃先生昨向傳媒表示，其妻早前發燒，但未獲安排見醫生，其後才獲發退燒藥，服食後有好轉，惟他們服食的薄血丸及治糖尿病等藥物並不足夠。他並指，其房間無窗，連日只踏足房外3次，他與船上港人均希望入境處協助，將藥物及日用品送到船上。

香港入境處表示，已即時向郵輪公司及當值醫生反映有關需要，並透過大使館及經貿辦要求日本有關當局提供藥物及協助。昨日入境處再派員赴當地支援。