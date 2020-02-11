整理包／遊輪變漂流監獄！鑽石公主號爆發新冠肺炎疫情始末一次看

公主遊輪旗下的「鑽石公主號」因載運到一位新型冠狀病毒（2019-nCoV）確診的香港旅客，2月4日返回日本橫濱母港後進行全船檢疫，發現有9名乘客和1名船員確診，全船3700多人必須進行船上防疫隔離14天，其中有22名台灣人。

鑽石公主號郵輪此次共載有3711人，其中2666名遊客（包括1285名日本人、470名香港人、425名美國人、215名加拿大人、40名英國人、25名俄羅斯人、20名台灣人、15名以色列人和13名紐西蘭人）及1045名工作人員（包含2名台灣人）。

至2月11日，鑽石公主號確診人數累計達135人，是中國大陸以外人數多的群聚感染。

媒體守候在橫濱港碼頭，關注停泊在水域中進行防疫隔離的鑽石公主號動態。美聯社





首位染病的關鍵香港人是一名80歲老翁，於1月17日搭機前往東京、1月19日開始有咳嗽症狀、1月20日於橫濱登船、1月25日抵香港下船，1月31日因發燒求診，2月1日確診感染新型冠狀病毒。乘船期間，香港老翁曾到過餐廳及使用三溫暖。

》2月4日／發現10人

鑽石公主號返日本橫濱港，進行全船檢疫，發現2名澳洲、3名日本、3名香港、1名美國乘客與1名菲律賓籍船員確診。全船3700多人須在船上個人艙房內進行14天防疫隔離，隔離時程至2月19日。

》2月6日／新增10人 累計20人確診

依檢驗結果新增確診10人，4名為日本籍、2名美國籍、2名加拿大籍、1名紐西蘭籍及1名60多歲的台灣女性。

》2月7日／新增41人 累計61人確診

新增41人皆為郵輪乘客，21名日本籍、8名美國籍、1名阿根廷籍、5名澳洲籍、5名加拿大籍、1名英國籍。

》2月8日／新增3人 累計64人確診

新增3人，其中2人為美國籍、1人為中國籍。

》2月9日／新增6人 累計70人確診

約有100名乘客身體不適，包括出現發燒症狀。

》2月10日／新增65人 累計135人確診

新增65個病例，其中60人是乘客，包含45名日本人、11名美國人，另5名確診者是船組員。

圖為救護車抵達橫濱港碼頭。歐新社

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▌為何不全船檢疫？

▌檢驗結果公布拖延？

面對載有3711人的鑽石公主號豪華郵輪在傳出搭載確診病例乘客後，日本政府自3日起陸續對279名高風險乘員採集檢體送驗，每天一點一點擠牙膏式的報告確診數，還曾一天之內爆增65例確診，至2月10日已累計135人確診。為何日本政府不馬上針對全船人員進行病毒檢測？原因是全日本僅有80個檢測點，超出能力負荷。

日本防疫工作人員。美聯社

鑽石公主號自2月3日晚上駛抵橫濱港，日本防疫單位上船採集273人檢體，花了4天才確定61人確診。因全國檢測點僅有80個，只能先針對船上高風險乘員（有疑似症狀及與確診者密切接觸者）先進行採驗，若要對所有3700多名乘員採驗，運送檢體、等待結果耗時耗力，可能14天的隔離期結束，報告都還出不來。

鑽石公主號疫情嚴重衝擊日本防疫體系，日本首相安倍晉三已於2月7日宣布，基於入國管理法，拒絕郵輪上外籍乘客入境，有疑似病例的外籍郵輪，一律不准靠岸，這也讓3700多人鑽石公主號乘客，猶如受困「漂流監獄」，苦等隔離期結束。

2月11日日本政府也鬆口表示，考慮在19日隔離期滿後，全員下船以前讓全員接受篩檢，進行篩檢要耗時多久，仍無法斷言。若最後決定採取全員篩檢，須等到結果出爐才能下船。

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防疫隔離期間，船上提供的餐點。路透社

鑽石公主號載有來自50餘國和地區的3700多名乘客，其中包含22名台灣人，除了早前確診的60多歲婦人上岸送醫，船上尚有21名台灣人正進行兩周的防疫隔離，而2月10日船上確診病倍增，更令隔離者人心惶惶不安。

我政府是否接回船上台灣人？2月9日指揮中心監測應變官莊人祥表示，已與船上台灣旅客取得聯繫，會根據其需求提供協助，但目前尚無提出需求，日本也正進行海上檢疫，會尊重日本執行檢疫程序。

受困船上的台灣魔術師陳日昇近日頻在臉書發文，報告船上狀況，10日再度貼文，請求我國政府能協助接回船上20多名台灣人，「接回台灣做隔離管制&檢驗，人數不多，不會佔用太多醫療資源，希望儘快處理…不要拖到真的來不及！」

指揮中心監測應變官莊人祥於2月10日下午記者會時表示，正在了解其他人的做法，並持續跟日方連繫中。

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兩名被防疫隔離的旅客，互相揮手打招呼。美聯社

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鑽石公主號船艙內部。路透社

日本厚生勞動大臣加藤勝信10日於例行記者會表示，為確認船上所有人員健康，原則上從2月5日起共14天（至19日），請船上人員待在自己的房間。

由於確診的人愈來愈多，各國旅客不滿聲浪益增，日本共同社11日報導，日本政府可能11日上午就讓有慢性病的人、長者等優先離船。





日本防疫人員。路透

世界衛生組織（WHO）將新型冠狀病毒（2019-nCoV）確診案例採屬地登列，鑽石公主號確診人數原列入日本病例數，但2月7日日本厚生勞動大臣加藤勝信於記者會上表示，鑽石公主號不包含在日本境內感染人數中，因為船上乘客「尚未登陸日本」，表示此舉符合世衛規範，且2月6日世衛登記的日本通報病例仍為25例，堅持做出切割。

世界衛生組織在2月7日的報告中，將鑽石公主號61名確診病例另列為，「國際運輸工具」，與日本病例數分開。至2月11日日本境內累計確診人數為26人。





鑽石公主號。美聯社

鑽石公主號（Diamond Princess）隸屬於公主郵輪旗下，船型屬於Grand級別，為此級別中最大型的郵輪，於2004年3月投入營運，在夏季和冬季分別在亞洲和澳洲附近海上巡遊。

2020年2月1日一名80歲香港老翁確診罹患新型冠狀病毒，老翁，於1月17日搭機前往東京、1月19日開始有咳嗽症狀、1月20日於橫濱登船、1月25日於香港啟德碼碼頭上岸，1月31日發燒求診，2月1日確診。

事件爆發後，鑽石公主號自2月3日晚上停泊於日本橫濱港水域上，船上共3711人進行14天個人艙房隔離。公主郵輪公司全球總裁史瓦茲9日也表示，將全額退費給所有旅客，「希望能稍微緩解旅客在船上感受到的壓力」。此次16天15夜航程，每位旅客的旅費約新台幣6.8萬元到37.8萬元不等。

鑽石公主號此次航程為1月20日從橫濱啟航，22日到鹿兒島，25日抵達香港，之後再一路經過越南、台灣和沖繩。船上3,700人包含2,700名乘客與1,000名船組員。因該郵輪乘客曾於1月31日抵基隆與雙北觀光，中央流行疫情指揮中心在2月7日晚間發送細胞簡訊，提醒1月31日早上6點到下午5點半，曾前往北北基地區重要景點（如：基隆廟口、九份、台北101、西門町等）之民眾進行自主健康管理，及留意個人是否有發燒或呼吸道症狀。

「鑽石公主號」該航次的完整行程

•1/20 日本橫濱登船

•1/21 海上巡航日

•1/22 停靠鹿兒島

•1/23~24 海上巡航日

•1/25 停靠香港

•1/26 海上巡航日

•1/27 停靠越南峴港張美港

•1/28 停靠越南下龍灣蔡藍港

•1/29~30 海上巡航日

•1/31 停靠臺灣基隆港

•2/1 停靠日本沖繩

•2/2~3 海上巡航日

•2/4 停靠日本橫濱，結束航程

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