快訊

信仰的小偷？瑞典「宣教新疆」的歷史秘話與羞恥

「鑽石公主號」有超級傳播者？ Office同郵輪「防不勝防」

香港01 / 撰文：凌俊賢
超級傳播者：武漢肺炎疫情已在多國出現，超級傳播者可能會使疫情更難控制。圖為2月10日一名由武漢回越南的婦女以及她手抱的孩子。（AFP）

新型冠狀肺炎（2019-nCoV）引起的武漢肺炎疫情持續、本港有人因「打邊爐」而集體感染、武漢傳出有個別病人傳染14人、新加坡有商務會議參加者相繼確診、曾接載香港確診者的郵輪「鑽石公主號」已有百多宗確診個案……

專家愈來愈擔心「超級傳播者」（super spreader）可能會使疫情更難控制。回望香港當年「嚴重急性呼吸系統綜合症」（SARS，俗稱「沙士」）疫情爆發，亦是始於一名超級傳播者。

何謂超級傳播者？

「超級傳播者」簡單來說就是：將疾病傳染給特別多人的病人。

就武漢肺炎而言，根據衡量病毒傳播能力的指標「基本傳染數」（R0），世界衛生組織（WHO）初步估計，每名患者平均傳染1.4至2.5人。英國倫敦帝國學院（Imperial College London）2月10日的研究就指出，每名患者平均傳染2.6人。

這意味，若個別病人傳染他人的數目大大超出這些數目，就是「超級傳播者」。

超級傳播者：「超級傳播者」就是將疾病傳染給特別多人的病人。圖為武漢市火神山醫院，醫生觀察一名患者的肺部。（AP）

誰是超級傳播者？

一個人是否成為「超級傳播者」，將取決在一段時間內包括病原、病人的生理、他們的環境而及行為的一些組合。

有些人較其他人在環境中傳播更多病毒，跟其免疫系統如何運作有關。這些耐受性較強的人在一段時間未感到不適，因此可能會繼續如常生活，並在無意中傳染更多人。

免疫系統較弱的病人也可成為「超級傳播者」。這些人體內可能會大量複製病毒，使病毒更大機會傳播。若病人有咳嗽或打噴嚏等更多症狀，亦有較大機會傳播病毒。

病人的行為及與他人接觸程度亦會造成超級傳播的情況。若每天要接觸大量人士及物品、在人口密集地方出沒，或是去旅行和參加國際會議，就更大可能成為超級傳播者。

染病的醫護人員亦可能更大機會成為超級傳播者，因為他們在工作中需與大量不同病人接觸。

超級傳播者：若病人在人口密集地方出沒，可能會讓更多人受感染，病人自身亦更大可能成為超級傳播者。圖為2月8日曼谷一個周末市集，不少遊客都戴上口罩。（AFP）

超級傳播者例子

2003年「沙士」相信是港人最深刻的例子。當時一名染病者由廣東來港，入住京華國際酒店（現九龍維景酒店）並傳染多人，觸發香港疫情並傳至世界各地。2015年韓國就有一名中東呼吸綜合症（MERS）患者，3日內在急診室感染82名病人，醫護人員及訪客。

此外也不得不提20世紀初的美國愛爾蘭移民「傷寒瑪麗」（Typhoid Mary） 。任職廚師的她是傷寒無徵狀帶菌者，估計生前共感染51人。

過去的20年間，超級傳播者在美國引發多次麻疹疫情爆發。患者在學校、醫院、飛機或主題樂園等人口密集地方，令大量人「中招」。

超級傳播者：2003年一名「沙士」超級傳播者由中國來港，觸發本港疫情爆發。圖為2003年4月一群戴上口罩的中國遊客。（AFP）

武漢肺炎的超級傳播者

武漢曾傳出有個別病人傳染14人，可以算是超級傳播者；1月底新加坡一場國際會議，亦引起各界擔憂，有超級傳播者已「潛伏」多處。來自馬來西亞、韓國、美國及歐洲等與會者，回國後相繼確診感染。

其中一名英國人更被指一傳11人。這名男子在新加坡染病後，1月24日至28日在法國度假，2月6日在英國確診。曾與他在渡假村同住一間小木屋的4名英國公民，2月8日在法國確診。及後再有6名曾與他有接觸的人中招。

超級傳播者：郵輪有如與病毒「困獸鬥」，外界擔憂「鑽石公主號」上有超級傳播者。圖為2月4日身穿防疫裝備的人員在船上工作。（AP）

正在日本橫濱隔離檢疫的「鑽石公主號」郵輪，亦引起外界擔憂。在接載一名本港確診老翁後，郵輪乘客及工作人員相繼染病。船上約3700人被隔離，當中約400名是香港人。郵輪2月10日再多60人確診，累計確診個案增至130人。

郵輪有時被謔稱「漂浮的培養皿」（floating Petri dishes），乘客長期置身封閉環境，若有人染病，或會令人有跟病毒進行「困獸鬥」的感覺。

半封閉環境加上人口密集，難免令人擔心郵輪曾經、或正出現一名或多名超級傳播者。「傷寒瑪麗」的案例亦反映，若船上有工作人員是超級傳播者，可能會在每日接觸乘客時傳播病毒，造成大規模疫情爆發。

日常生活中不同崗位及地方亦可能遇上超級傳播者，不幸的是，他們只有在感染大量人後才能被識別。大家可以做的，就是注意個人衛生並做好防護措施。

延伸閱讀：

【武漢肺炎】疫情之下的產業鏈轉移不由政客說了算

【武漢肺炎】大國鬥爭不會因疫情而停滯

文章授權轉載自《香港01》

武漢肺炎 肺炎 NCP
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

WHO：隔離和防堵仍是控制新冠肺炎疫情的最佳辦法

世界衛生組織（WHO）10日敦促各國持續隔離可疑新冠肺炎（武漢肺炎）病例，並持續追蹤他們的密切接觸者，儘管沒有中國旅遊史...

日媒：鑽石公主號的長者、有慢性病者 今可能先下船

搭載約有3600人的鑽石公主號郵輪已有135名新冠肺炎的確診案例，船上乘客抱怨艙房環境不佳、缺慢性藥等，希望能盡早離開。...

「鑽石公主號」有超級傳播者？ Office同郵輪「防不勝防」

新型冠狀肺炎（2019-nCoV）引起的武漢肺炎疫情持續、本港有人因「打邊爐」而集體感染、武漢傳出有個別病人傳染14人、新加坡有商務會議參加者相繼確診、曾接載香港確診者的郵輪「鑽石公主號」已有百多宗確診個案……

菲律賓突發「旅遊禁令」 亞航：班機全數取消

新型冠狀病毒疫情延燒，菲律賓昨（10）晚傳出遵循「一中」政策，將台灣列入禁止入境名單，並且突然針對台灣宣布旅遊禁令，禁止...

最新統計 武漢肺炎累計致死破千 入戶檢測預計今日清零

大陸國家衛生健康委員會官方網站今日發布， 10日31個省（自治區、直轄市）新增確診病例2478例（湖北2097例），新增...

快訊！菲突發禁令 可樂旅遊：176人滯留行程未受影響

針對菲律賓於2月10日深夜發出公文，「拒絕任何直接來自中港澳『台』四地的訪客，除了持有菲律賓護照或永久居留權者。」目前台...

菲律賓禁止台灣旅客入境 旅行社出團急喊卡

菲律賓於昨（10）晚深夜發出公文，「拒絕任何直接來自中港澳『台』四地的訪客，除了持有菲律賓護照或永久居留權者。」目前台灣...

菲國禁公民來台 學者憂連帶影響周邊國對台灣認知

為因應新冠肺炎（武漢病毒）疫情擴散，菲律賓昨深夜公告禁止入境通報，台灣也涵蓋在地區內。業者指出，光是昨天就至少有四團一百...

菲國禁令可搭機的人大減 長榮今飛菲國班機併班

為因應「新型冠狀病毒」疫情擴散，菲律賓昨深夜公告禁止入境通報，除了中港澳之外，台灣也涵蓋在地區內。目前台灣飛行菲律賓有華...

李顯龍9分鐘談話與民溝通疫情 專家讚堪稱典範

亞洲各國正手忙腳亂防堵新型冠狀病毒（武漢肺炎）的傳播，專家學者盛讚新加坡政府與民溝通的作法，認為提供了減輕恐慌、謠言和陰...

鑽石公主號美國乘客：收到補給衛生紙如獲鑽戒

一對搭上鑽石公主號遊輪的美國夫妻檔表示，原本生活中習以為常的小東西在船上隔離時都沒了，收到補給衛生紙如獲鑽戒，他們必須把...

疫情最新：WHO呼籲提防大陸以外疫情「星火燎原」

世界衛生組織（WHO）周一表示，沒有到過中國的人感染新冠病毒的病例可能呈「星火燎原」之勢，人類絕不能讓疫情失控。

熱門新聞

迅速跟進北京 上海也實施封閉式管理

全球疫情地圖／死亡共1018例 菲律賓禁台人入境

菲律賓民航委員會深夜下令 台灣列入禁止入境

鍾南山新論文：武漢肺炎潛伏期可達24天 不排除超級傳播者

TBS：日本鑽石公主號 再增約60例確診病例

大陸疫情整理包／北京、上海宣布半封城！確診達42638例、累計1016死

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。