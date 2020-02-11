菲律賓民航委員會深夜下令 台灣列入禁止入境

為因應「新型冠狀病毒」疫情擴散，菲律賓緊急公告禁止入境通報，地區涵蓋台灣地區情形如下：

一、菲律賓民航委員會及菲移民局同時於本（109）年2月10日晚間11:30許發佈，嚴格執行菲總統府指示，暫時禁止前往中國及其特別行政區（包含港澳及台灣）或該等地區外國人入境菲律賓，且立即生效。

二、駐菲代表處急難救助專線隨即接到許多國人飛抵菲律賓而無法入境的求助電話：

（一）台北飛宿霧 （亞航Z2-7149 ）晚間23:20 抵達，約20多人無法入境，可能被安排今日上午飛機返臺。

（二）台北飛馬尼拉（菲航PR-895） 超過60人以上。國人稱其可能被轉至泰國再飛回臺灣，目前於機場等候消息。

（三）台北-馬尼拉（長榮 BR261）凌晨00:30許抵達也被攔下。

【中央社馬尼拉10日專電】

菲律賓民航委員會（CAB）昨天晚上下令，基於一個中國政策，台灣包括在菲律賓對中國、香港、澳門實施的「臨時旅行禁令」內，即刻禁止曾入境或停留台灣的外籍人士入境。

菲律賓這項「臨時旅行禁令」對象，包括14天內曾入境或停留台灣的中華民國公民及所有經由台灣到菲律賓的外國（非菲律賓籍）旅客。

中華民國駐菲代表處官員表示，代表處獲悉上述情況後，已與馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）聯繫，「積極協調處理這項錯誤的決定」。

菲律賓民航委員會的命令寫道，根據2日發布的總統指示，除了菲律賓公民及持有永久居留簽證者，其他旅客無論國籍，暫時禁止由中國、香港、澳門、台灣來到菲律賓。

其次，除了菲律賓公民及持有永久居留簽證者，其他旅客無論國籍，若在14天內到過中國、香港、澳門或台灣，將暫時禁止入境菲律賓。

另外，暫時禁止菲律賓公民前往中國、香港、澳門和台灣。

由於2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情延燒，菲律賓2日起對14天內曾入境或停留中國、香港及澳門地區的外籍人士，實施「臨時旅行禁令」，對象包括中國公民及所有經由中國到菲律賓的外國旅客。

中華航空菲律賓分公司總經理陳俊男告訴中央社記者，根據這項禁令，台灣飛菲律賓航班仍可起降，但應只有菲國公民及持有永久居留簽證者能夠入境。

他表示，由於禁令剛剛發布，情況未明朗，華航將視能夠入境的旅客人數決定今天的航班是否取消。

長榮航空菲律賓分公司總主任張旭伸說，根據旅行禁令，台灣公民返台沒有問題，但將無法入境菲律賓，因此若是赴菲航班，台灣公民將無法登機。至於班機情況，目前公司內部還在開會商討中，請旅客隨時留意航空公司通知。

台灣被納入旅行禁令 150台籍旅客抵菲無法入境

【中央社馬尼拉11日專電】

菲律賓民航委員會昨晚下令，禁止曾入境或停留台灣的非菲律賓籍人士入境，但數架班機在命令發布前起飛，約150名台籍旅客抵達宿霧、卡利波、馬尼拉等機場後被拒絕入境。

菲律賓民航委員會（CAB）禁令寫道，基於一個中國政策，台灣包括在菲律賓對中國、香港、澳門實施的「臨時旅行禁令」內，除了菲律賓公民及持有永久居留簽證者，其他旅客無論國籍，若在14天內到過中國、香港、澳門或台灣，將暫時禁止入境菲律賓。

中華民國駐菲代表處官員告訴中央社記者，約150名台籍旅客分別在宿霧（Cebu）、卡利波（Kalibo）和馬尼拉國際機場被拒絕入境。代表處已向旅客說明情形，告知他們代表處會全力積極交涉。

這名官員說，據導遊回報，106名滯留卡利波機場的旅客將原機返台；滯留馬尼拉機場旅客則可能搭乘上午10時45分的中華航空班機返台。

菲律賓台商總會青商會副活動長林南宏轉述友人吳小姐表示，她搭乘的班機約於今天凌晨12時10分抵達馬尼拉，但降落後機艙門一直沒有開，乘客詢問後才被告知還有一些問題在協調，但好不容易出了機艙門，乘客就被攔下來並帶到候機室。

吳小姐說，地勤人員一開始表示，要確認乘客護照和是否有菲律賓政府發放的證件，但後來就沒有下文。

她表示，現場約90名旅客，「很多人衝上去跟櫃檯吵，櫃檯也拿麥克風吵」，並要求乘客安靜，但地勤人員一開始只是向旅客複述菲律賓民航委員會公文內容，後來又說乘客必須返回航班出發地，但要求他們自行買票才能登機。

林南宏說，他們打電話給旅外國人急難救助服務專線，得到的消息是旅客可原機遣返，不必買票，但地勤人員要求乘客自行買票，現在資訊混亂，旅客「叫天天不應，叫地地不靈」，希望盡快有人提供協助。