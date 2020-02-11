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鑽石公主號135例了！船上台灣人盼政府救出「疫區」

聯合報 / 國際中心／綜合報導
靠在橫濱港隔離的「鑽石公主號」已達135個確診病例。（路透）

日本厚生勞動省說，在日本橫濱港隔離的鑽石公主號郵輪十日確定新增六十五個新冠肺炎武漢肺炎）確診病例，新增病例包括四十五名日本人和十一名美國人。先前該郵輪已有七十個確診病例，使得該郵輪群聚感染病例累計達一百卅五個。

隨著船上群聚感染持續擴大，日本厚生勞動大臣加藤勝信在十日上午內閣會議後記者會上說，日本政府研究等所有人觀察期結束，下船前可能對所有人病毒檢查。

中央社報導，鑽石公主號上約有廿名台灣人，盼政府設法相救，其中有人亟需降血壓藥等藥物。船上台灣人正打算一人一信寫給政府，趕緊設法讓他們從「疫區」脫困。

一名台灣男性乘客接受中央社記者電話採訪時表示，希望台灣政府儘速設法把船上的台灣人接回去，他們一直希望日本政府針對船上的所有人進行病毒篩檢，好讓他們安心，如果日本一時之間沒能力篩檢三千多人的話，那就由各國政府設法針對船上各自僑民進行篩檢。

他說，船上有位高齡台灣太太亟需降血壓藥，已請人用國際快遞送上船，但擔心藥物會被日本海關阻攔，希望台灣政府能與日本交涉，不要攔截降血壓藥。

受訪的台灣男乘客說，他的八旬父親一直咳嗽，但船醫認為沒有發燒就不需篩檢，只送來感冒藥。此外，他父親在船上失眠情況嚴重，安眠藥快用完，感到憂心。

日本每日新聞報導，船上一名男性旅客十日向各媒體公布已向厚生勞動省提出的請願書，希望日本政府給予船上旅客醫療及生活等協助。

日本富士新聞網報導，日本政府內部有人認為，因為很多外國旅客，加上很難找到能隔離三千多人的適當場所，因此隔離原則暫無改變。

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