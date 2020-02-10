武漢肺炎第二嚴重為哪國？答案一面倒：恐成防疫破口

武漢肺炎（新型冠狀病毒肺炎、NCP）疫情快速擴散，各國防疫總動員，目前確診達4萬多例、累計910死，其中又以中國大陸最為嚴重，台灣就有網友好奇詢問，「武漢肺炎疫情第二嚴重為哪個國家」，結果大家答案一面倒，認為「新加坡」恐成全球防疫破口。

大陸全境就有3.9萬例確診、908人死亡，由於感染速度快，更讓大家繃緊神經不敢鬆懈。原PO在PPT發文表示，「新型冠狀病毒目前第一慘應該非大陸莫屬，那麼第二慘呢？還有第三慘的，這些國家各是哪國」。

貼文一出，多數網友指出爆發「社區感染」及「感染來源不明」的新加坡為第二嚴重國家，「新加坡啊！除了中港澳第一個普遍社區感染」、「一定是新加坡，連感染源都找不到」、「擔心新加坡突然炸鍋」、「以比例來說是新加坡，那邊有毒王會議」、「新加坡！國土面積小又爆社區感染還找不到來源」、「日本只要政府回神就有救，新加坡直起直追幾乎坐穩第二了」。

也有網友提出不同看法，「應該是日本而且東京奧運會被影響」、「日本，鑽石公主號讓郵輪變成國際人球」、「日本吧，就算不算病例，船上那些人也要給日本治療」、「鑽石公主號讓日本淪為中國境外疫情最嚴重的國家」。

雖然鑽石公主號確診130例，加上日本的26例，感染人數確實超過新加坡，但日本厚生勞動大臣加藤勝信日前表示，鑽石公主號上的感染者，不會列入日本國內感染人數當中。