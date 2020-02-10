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菲將我列入中國祭旅遊禁令？ 駐菲代表處：非官方立場

專訪鑽石公主號乘客：船上彌漫著焦慮

德國之聲 / 德國之聲
鑽石公主號目前停靠橫濱碼頭。美聯社

(德國之聲中文網) 德國之聲：可以概述一下目前船上的情況嗎?

雪蘿：每天除了各船艙固定輪到去戶外活動的一個半小時外，我們其他時間都必須待在房內。但是即便如此，我與我先生大部分時間都選擇待在房內。

德國之聲：當妳得知鑽石公主號上出現新冠病毒的案例時，妳的第一個想法為何？

雪蘿: 一開始我感到相當恐懼，也十分擔心。我們本來預定當郵輪抵達日本後，要下船在日本其他地方旅游，但現在我們不確定隔離期結束後，我們還能繼續旅游，還是得立即返回美國。我們基本上不知道接下來9天會发生什麼事。

我們比原先預定的早一天抵達橫濱，當時船長只宣布鑽石公主號會加快速度，在前一天晚上抵達橫濱。當時船長只說，這麼做是為了讓我們能快一些通過海關。當我們抵達橫濱時，我們只知道先前有一名男性乘客染上新冠病毒，而他在香港便下船了。當我們抵達橫濱後，日本的檢疫官員便上船測量我們的體溫、要求我們填寫問卷並問我們一些問題。

德國之聲：他們有提供你們口罩與消毒酒精等醫療用品嗎？

雪蘿: 抵達橫濱後，他們发給我們一般的口罩、醫療用口罩、橡膠手套與溫度計。自從隔離期開始後，我們的確感覺被困在一個小空間的感覺，但是因為我們的船艙有一個小陽台，室內也有一些多余的空間，所以至少我們還能到陽台上曬曬太陽或在房內做些簡單的伸展。但是對住在下一層的船客來說，他們的船艙既不見陽光，也沒有多余的空間可以伸展活動。

雖然目前為止，我們的處境還不至於到太艱難，但是我們還是有點擔心如果處方藥用完了或是生病了該怎麼辦。船長目前一天大約會廣播3至4次，他每次廣播都會如實地把最新情況與我們分享。總體而言，鑽石公主號讓我們保持健康，也能稍微找到些娛樂。

德國之聲：妳可以稍微形容一下目前船上的氛圍嗎？

雪蘿: 船上目前仍彌漫著憂慮。因為隔離初期鑽石公主號送餐的情況不是太理想，所以住我們對面的乘客有時得面臨餓肚子的情況。至於在我們隔壁的乘客則是因為糖尿病的關系，很擔心他的處方藥會用完。但是大部分人仍試著打起精神，讓隔期期間的日子不至於太難熬。

船長會不時提醒到戶外區域活動的乘客不要推擠，並與他人之間要保持2公尺的距離。此外，他也要求乘客到戶外時務必帶口罩與戴手套。

德國之聲：妳對於現在全球新冠病毒疫情擴散的情況有什麼看法?

雪蘿：在這種時候，我很自然的會對於新冠病毒的疫情提高警覺。但我同時也認為人不該一直活在恐懼中，所以這個經驗也並沒讓我對傳染病有那麼多的恐懼。隔離的這段期間，我們受到日本政府與鑽石公主號員工不少照顧。

本文章由德國之聲授權提供】

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