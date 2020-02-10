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武漢肺炎日本防疫反應慢？內行網友直言：不意外

聯合新聞網 / 綜合報導
鑽石公主號增確診個案來到約130例。 路透社

武漢肺炎疫情持續延燒，確診案例不斷增加，日前曾載有一名感染武漢肺炎（新型冠狀病毒肺炎，NCP）患者的鑽石公主號，截至今日船上確診個案來到約130例，日本政府也將持續再對船上乘客進行病毒檢查。不過就有網友質疑，「為什麼這波肺炎，日本反應可以這麼慢」，且今年還有東京奧運要舉行。貼文一出，釣出不少內行網友直呼「不意外」，直指這就是日本人的「決策習性」。

這艘鑽石公主號因曾載有一名確診武漢肺炎的香港旅客，目前滯留在日本橫濱港外海。上個月底該船隻曾停靠基隆，3千餘名旅客遊覽北台灣一日，造成現在雙北民眾人心惶惶。日前傳出，日方認為不必對全船乘客檢查，直到近日確診案例再度增加，日本政府才表示將再對船上與感染者有接觸的乘客進行病毒檢查。

網友就在PTT上發文說到，「日本現在才要考慮鑽石號全面檢疫，PTT不知道多久以前就在喊應該全面檢疫了，結果日本現在弄到一堆疑似病例才開始考慮……」，提及春節時台灣已提高戒備，重視防疫措施，當時日本仍不防範中國遊客。原Po接著表示，「今年不是有東京奧運嗎？日本防疫這樣搞，是不怕東奧中間一波三折喔？」認為過去日本的醫療防疫也不錯，「怎麼這波反應慢成這樣？」。

有網友就點破關鍵原因，指出「日本人在沒SOP的第一次事件上會反應很慢」，認為「日本人都出事才會開始龜龜毛毛」、「日本人吼！沒有既定SOP可以依循時，決策層就會開會開不完，老毛病惹」。但也有網友說到「日本的反應才是確實且有效」，認為日本人「沒有SOP、沒有備案、就不行了」的行事風格較好。

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