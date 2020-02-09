鑽石公主號已70人確診 接回21台籍？我視需求協助

共同社報導，日本厚生勞動省九日表示，停靠在日本橫濱港隔離的鑽石公主號又檢測出六例新冠肺炎確診病例，目前船上感染人數達到七十人。

鑽石公主號郵輪載有來自五十幾個國家和地區的乘客，一名在香港下船的八十歲乘客確認感染新冠肺炎後，這艘郵輪三日就一直被隔離在橫濱港。

厚生勞動大臣加藤勝信九日在電視節目上表示，日本政府正努力供應藥物給船上罹患慢性病的旅客。

目前船上有廿二名台灣人，除了一名確診留在日本治療的患者外，其他是否考慮接回台灣？指揮中心監測應變官莊人祥表示，目前鑽石公主號上的台灣旅客，指揮中心已取得聯繫，會根據其需求提供協助，不過目前尚無提出需求。日本也正在進行海上檢疫，會尊重日本執行檢疫程序。 在日本橫濱港隔離的「鑽石公主號」郵輪船員九日在船上巡視。 （美聯社）

由於「鑽石公主號」上月卅一日曾停靠基隆港，旅客下船前往北台灣多處景點遊玩，日前中央流行指揮中心透過細胞簡訊提醒民眾，若前往表列景點，自我健康觀察十四天。因收到細胞簡訊而打來諮詢的民眾人數，二月七日至九日晚間六時止，累積共五百卅人致電諮詢，其中未發現需列入追蹤管理的民眾。

莊人祥說，針對鑽石公主號靠泊基隆港期間，旅客接觸到的司機、領隊等，共匡列二○八位接觸者展開密切調查。

由於指揮中心發布細胞簡訊，有人認為被列出的很多景點都變得危險，甚至因此門口羅雀。衛福部長陳時中表示：「這些景點都很安全。」他說，如果有確診案例一月卅一日在當地，當時才有傳染風險，現在郵輪遊客都已離開多日，國人可以安心去那些景點遊覽。