疫情橘色警示 新加坡爆囤貨潮

新加坡七日提升「疾病爆發應對系統」等級，從黃色調高到橘色警示，僅次於最高級別的紅色，引發食品搶購囤貨潮，新加坡總理李顯龍八日指出，新加坡有足夠的柴米油鹽、速食麵與罐裝食品，不需要囤積食物與日常用品，目前最大考驗不是病毒問題，而是如何維護社會凝聚力，做好心理防備。

橘色警示意味目前疫情嚴重，疾病容易傳播，但在新加坡還未廣泛傳播或已受控制。

新加坡有民眾七日晚間起即赴超市搶購民生用品，全島超市人潮湧現，部分諸如速食麵、衛生紙與白米等民生用品均遭搶購。

李顯龍八日針對二○一九新型冠狀病毒肺炎發表聲明表示，新加坡在應對傳染病疫情方面已更有把握，因為從十七年前爆發的嚴重急性呼吸道症候群吸取到非常寶貴經驗，政府並沒有規定大家一定要留在家裡不准出門，畢竟防範措施多一些，活動少一些，大家還是可以照常生活。

他指出，他能夠理解大家對新病毒的惶恐，但驚慌失措無濟於事，應以平常心對待，不用急著囤積生活必需品。

對於目前的橘色警示，李顯龍仍希望國家與人民的生活早日回到常軌，不過，依照當前的疫情，這勢必需要一段時間，新加坡必須做好心理準備，隨時因應新的情況。

根據新加坡衛生部發表的文告，新加坡八日新增七起確診病例，創下單日新增確診病例最高紀錄，包括一名計程車司機和一名私召車司機，兩名司機目前病毒源頭不明，其餘五人和早前確診的病例有關。九日新增三起確診病例。新加坡累計確診病例達到四十三起，成為中國大陸以外繼日本之後確診病例最多的國家。

新加坡各級學校加強防疫，即日起暫停校際與外部活動，包括校際賽事、訓練營等，另外也會錯開學生的休息時間。

新加坡從一日晚上十一時五十九分起，禁止所有過去十四天內到過中國的旅客入境新加坡或在新加坡轉機；並且禁止任何持有中國護照的旅客入境新加坡，不過，如果已有一段時間未入境中國，移民與關卡局或許會斟酌處理。