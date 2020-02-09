世界夢號千餘船員均未染武漢肺炎 旅客終能下船

「世界夢號」郵輪停泊香港第5天，接受2019新型冠狀病毒肺炎的檢疫程序今天完成，全船約1800名船員均呈陰性反應，終於讓船上所有旅客都可下船。

香港電台報導，衛生防護中心港口衛生科總港口衛生主任梁耀康表示，這艘郵輪上的旅客只需完成出入境手續便可離開。至於曾與8名確診患者同船、已先下船的206人，正追蹤相關人士及接觸者，暫時沒有最新情況。

星夢郵輪（Dream Cruises）旗下的世界夢號（World Dream）5日抵港，因先前曾接載多名感染武漢新型肺炎的中國大陸旅客，全部旅客和船員不能下船，待檢疫結束及衛生部門批准後才能離開。

星夢郵輪今天表示，經香港衛生署許可，船上旅客可以在傍晚陸續離船。

星夢郵輪並宣布世界夢號即日起暫停營運，直到另行通知。公司對事件造成的延誤深表歉意，並重申旗下船隊將繼續執行嚴格的防疫措施。