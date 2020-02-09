鑽石公主號上428名美國人 美盼海上接走

美國駐中國大使館8日就幫助中國抗擊新冠肺炎提供援助表示，美國是目前全世界提供捐助最多的國家，國務院本周協助完成了向中國人民捐贈近17.8噸醫療和人道主義捐贈物資的運送工作，美國是最慷慨的捐助方，今後仍將如此。

駐中大使館周六在稍早的一則帖文中說：「運往中國的捐助物資包括口罩、防護衣、紗布、呼吸器等重要物品，體現了美國人民慷慨捐助的精神。」國務院發言人歐特加斯(Morgan Ortagus)在駐中使館的微博上說：「我們鼓勵世界其他各國向我們看齊，做出應有的承諾。」

國務卿龐培歐在前一天宣布，美國將提供最多達1億元的資金，幫助中國和其它國家抗擊新冠肺炎疫情；8日，他在美國駐中使館的微博上說：「這項承諾，連同已慷慨捐助的數億元，展現了在應對疫情時，美國強有力的領導力；我們一起，可以產生深遠的影響。」

美國在等待中國政府批准專家團隊前往中國；一名美國使館發言人8日對路透說，中國同意讓世界衛生組織組織專家組前往中國；他說，在防控伊波拉病毒、禽流感和SARS等方面，這些美國專家擁有跟世衛合作的豐富經驗。

根據美國駐中大使館和各領事館官網，自2月10日起，駐北京大使館和駐成都、廣州、上海和沈陽(瀋陽)總領事館的常規簽證服務暫停；由於目前新冠肺炎疫情，駐中使領事館的人員非常有限，無法回應有關常規簽證服務的請求，不過仍然可以提供一些有限的緊急預約。

另外，傳出新冠肺炎疫情的鑽石公主號郵輪，目前停泊在日本橫濱港碼頭外，累計確診病例達64例，包括11名美國人；目前船上仍有3600多人，美國政府考慮將其中的428名美國人(包括乘客與船員)接走，正與日本政府交涉。

日本TBS電視台報導，美國考慮的方法是避免讓鑽石公主號上的美國人在日本上岸，而是採經由駐日美軍基地再載運回美國的方式。