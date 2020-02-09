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國際助中防疫 WHO爭議多慢半拍

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
面對武漢肺炎疫情，WHO、歐盟、各國非政府組織與企業都盡力協助中國對抗疫情。（Photo on Wikimedia Commons）

針對武漢肺炎疫情，世界衛生組織（WHO）被外界批評防疫動作緩慢，且似乎與中國聯合隱瞞疫情引發外界質疑，但其在1月30日將武漢肺炎列為「國際公共衛生緊急事件」（PHEIC），並呼籲成員國提供6億7500萬美元金援給部分低度開發國家，協助對抗疫情。並將再11、12日召開大型防疫會議。

台灣線上參與WHO

根據最新消息指出，世界衛生組織（WHO）為加快應對武漢肺炎防疫研究，下週將廣邀全球400位專家人士舉辦一場論壇，世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩受訪時僅透露屆時台灣將會以「線上」方式參加，但台灣正爭取更直接的參與。

WHO於11、12日的全球研究和創新論壇，主要是希望動員國際社會針對新型冠狀病毒採取行動。邀請科學家、公共衛生機構、衛生部門以及研究機構等，商討疫苗、療法和診斷工具開發等議題。日前，針對是否隱瞞疫情，秘書長譚德塞的「有與沒有」回答引發爭議，也讓外界對於WHO的防疫行動生疑。

發布PHEIC的難處

WHO雖於1月30日發布PHEIC，但譚德塞對外都宣稱不希望因為PHEIC的宣布影響中國的經濟。《華盛頓郵報》分析，PHEIC雖然是WHO針對傳染病的最高防疫等級，但是如果照PHEIC的條文對國際貿易進行限制，恐對國際經濟造成傷害，但是各國又會因為WHO發布PHEIC而依法讓國內禁止對中國貿易、進口商品。

以武漢肺炎為例，在PHEIC發布後，北韓將對中邊界關閉、美國也宣布對武漢採取旅遊禁令。另外，在2009年H1N1流感爆發時，WHO已經宣布病毒不會藉由豬肉製品傳播，但仍有40個國家禁止疫區國家的豬肉進口。以H1N1跟伊波拉病毒來看，約有25%國家仍無視WHO呼籲，宣布禁止與疫區的貿易活動。

美、日民企助力甚深

不過，除了WHO外，歐盟、美國、日本在政府或民間方面，都傾力相助。歐盟執委會主席馮德萊恩表示，歐盟高度尊重和認可中國為防控疫情採取的措施，欽佩中國應對疫情行動的速度，願盡己所能、動用一切可能的資源向中方提供幫助，將協調有關成員國為中方採購醫療物資提供便利。

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