武漢男微博傳授「日本入境攻略」挨轟 引中日網友撻伐刪文致歉

武漢肺炎持續延燒全球人心惶惶，昨（8）日大陸國家衛健委新增確診病例2656例，目前總計確診已超過3萬例，死亡人數更是超過800人，各國也在加強各種防疫措施，例如禁止陸客入境等。不過昨日卻有一名大陸網友，在自己的微博上教大家「如何通過日本海關」以順利入境，PO文立刻引來眾多日本網友撻伐譴責。

這名微博名叫「vincecici」的網友PO文提到，自己作為武漢人近期去到東京參展，但是因為護照上的出生地剛好就是疫情最嚴重的地區「湖北省」，簽發地則為廣東，下飛機經過種種不確定和擔憂後，他終於通過海關進入日本國內，而且日本人對中國人態度極為友好，所以要網友別擔心。

隨後他又提到，日本只有禁止簽發地為湖北的護照入境，出生地是不受影響的，由於通過日本海關前會有一個專門給湖北簽證的特殊通道，但是因為自己是廣東簽發的簽證，所以直接去排隊就好，之後通關時會有一張問卷要填寫，他只記得其中一個問題為「14天內是否有去過湖北」，於是他就告訴網友「反正只要都答『沒有（いいえ）』就好了」。

PO文一出後，立刻引來眾多中國網友批評，紛紛留言表示「請日本將此人遣送回武漢」、「你這樣出來害人好嗎？」，眼看被眾多中國網友譴責，原PO立刻將貼文刪除，但即使如此該文還是被日本網友轉發到推特（Twitter）上，日本網友也都無法接受這樣的行為「政府應該全面禁止中國人進入的」、「日本政府真的太天真了，這樣防疫怎麼會有效」、「希望你可以提出道歉，並由政府將此人移交給中國政府」。

事發後原PO不僅將貼文刪除外，更再次PO文澄清，自己是長年在深圳生活，領著深圳戶口的武漢人，也已經快2個月沒去武漢了，加上自己不咳嗽、不發燒，身體相當健康，入境也是完全合法沒有隱瞞任何訊息，因此歡迎大家如果不相信他所說的，可以向日本警視廳舉報，同時承認自己的寫法欠缺考慮並向大眾致歉。