台灣將線上參與WHO會議 專家：SARS也參加過

因應武漢肺炎，世衛組織11、12日將邀全球400名專家舉辦論壇，台灣將以「線上」方式參與。專家表示，SARS期間台灣也曾參與視訊會議，可獲得更多疫情資訊，但能到現場幫助更大。

世界衛生組織（WHO）為加快應對武漢肺炎研究，11、12日將邀全球400名專家人士舉辦一場論壇，並透露屆時台灣將會以「線上」方式參加，也有中國其他專家「線上」參與。

前疾管局長、國內抗SARS（嚴重急性呼吸道症候群）的感染防疫專家蘇益仁表示，過去SARS期間高雄長庚醫院爆發院內感染，當時WHO認為事態嚴重曾派官員來台，他和副總統陳建仁也曾一起參與WHO的線上視訊會議，很多重要的疫情資訊都會在會議中釋放出來。

他以武漢肺炎為例，參與會議可望得知新型冠狀病毒人傳人狀況、到底是發燒前還是發燒後才具傳染力、死亡率多少、治療建議等，由於疫情已發展一段時間，愈來愈多防疫資訊都具有科學及臨床證據，有助台灣防疫。

不過，台大醫院小兒部主任暨兒童感染科主任黃立民則直言，「線上參與當然不如到現場好」，若能派人到現場，有任何問題都能直接找其他國家專家問個清楚，線上參與可能連問題都沒辦法問。

中央流行疫情指揮中心監測應變官、疾管署副署長莊人祥表示，疾管署還在努力爭取參與WHO專家會議，相關細節會在今天下午記者會中說明。