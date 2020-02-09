美期刊指患者多中年人 世衛：武漢肺炎8成2輕症

世界衛生組織（ＷＨＯ）七日表示，從中國大陸一萬七千名武漢新冠肺炎案例的初步分析報告顯示，八成二患者症狀輕微，一成五為重症，只有百分之三的病患發展成病危狀態。

世衛突發衛生事件計畫技術顧問瑪麗亞．范柯霍夫表示，從通報確診案例中「百分之二以下」病患喪生。

范柯霍夫在世衛武漢新冠肺炎每日簡報上說，「我們知道，較高齡病患死亡的可能性比較高，我們知道，原有疾病…可能讓民眾面臨更高風險」。她表示，對於病毒的「關鍵未知（資訊）」仍需要進一步研究。

美國醫學會期刊五日見刊的報告指出，患者多為中年人，兒童病例很少，患者年齡中位數介於四十九至五十六歲。且兒童多數是無症狀或輕微症狀感染，和當年SARS及MERS流行模式相似。

紐約時報報導，資料顯示到目前為止，兒童似乎較少出現武漢新冠肺炎重症。

香港大學李嘉誠醫學院講座教授裴偉士表示：「根據我的經驗，我強烈地猜測年輕族群已感染武漢肺炎，只是病況較輕」。他說，科學家或許不會看到新冠肺炎孩童病例，因為「我們沒有輕症患者的資料。如果新型冠狀病毒傳遍全世界，而且傳播範圍像季節性流感一樣廣，我們就有可能看到更多孩童病例」。

另據上海市中山醫院重症醫學科副主任鍾鳴表示，有些武漢新冠肺炎患者早期患病並不凶險，但後期突然加重，病人很快進入一種多重器官功能衰竭的狀態，是一種炎症的風暴。一旦進入炎症風暴狀態，很難醫治回來。

鄭州大學第二附屬醫院呼吸內科副主任周正也指出，新冠肺炎有個特點，病人發病前兩天病情較輕，但是第三天或以後其病情會加重，這可能與病人感染和「炎症風暴」有關。

周正解釋，「炎症風暴」是病人感染激活身體免疫細胞，造成免疫細胞過度損傷。正常的免疫是保護，過度的免疫是損傷，將導致肺的損害。