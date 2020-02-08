美國專家等候中國核准入境 助抗肺炎疫情

美國駐中國大使館發言人今天說，包括政府官員在內的美國傳染病專家正等候中國批准入境，以協助對抗新型冠狀病毒疫情。這些專家包含在世界衛生組織提出的名單中。

路透社報導，這名發言人說，中國同意由世界衛生組織（WHO）組成一個專家小組前來中國，以了解病毒並尋找疫情解決之道。

這名發言人透過電子郵件發表聲明說：「美國肯定中國的努力以及和各國公共衛生官員持續協調。」

聲明中並說：「這些美國專家在各種傳染病疫情以及伊波拉（Ebola）、禽流感和嚴重急性呼吸道症候群（SARS）等流行病上與世衛合作的經驗豐富。」

中國外交部發表聲明說，據悉中華人民共和國國家衛生健康委員會（中國衛健委）正就這個專家小組到訪事宜，與世衛組織密切磋商。