美國專家等候中國核准入境 助抗肺炎疫情
美國駐中國大使館發言人今天說，包括政府官員在內的美國傳染病專家正等候中國批准入境，以協助對抗新型冠狀病毒疫情。這些專家包含在世界衛生組織提出的名單中。
路透社報導，這名發言人說，中國同意由世界衛生組織（WHO）組成一個專家小組前來中國，以了解病毒並尋找疫情解決之道。
這名發言人透過電子郵件發表聲明說：「美國肯定中國的努力以及和各國公共衛生官員持續協調。」
聲明中並說：「這些美國專家在各種傳染病疫情以及伊波拉（Ebola）、禽流感和嚴重急性呼吸道症候群（SARS）等流行病上與世衛合作的經驗豐富。」
中國外交部發表聲明說，據悉中華人民共和國國家衛生健康委員會（中國衛健委）正就這個專家小組到訪事宜，與世衛組織密切磋商。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言