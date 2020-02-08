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鑽石公主號乘客寫隔離日誌 曝：口罩不夠用

香港01 / 謝茜嘉
香港原PO於周二（7日）以「身處鑽石公主號，你問我答」為題撰寫貼文，表示自己不幸與肺炎確診者同船。（連登討論區圖片）

郵輪鑽石公主號」（Diamond Princess）曾接載一名香港武漢肺炎確診者後，被日本當局要求停泊在橫濱大黑碼頭，經檢疫目前總感染人數升至64人。船上3700多名乘客現困房間內自我隔離14日，當中包括一名香港人，他在網上開始記下隔離日記，爆出現在船上情況，包括無人整理房內要自己洗衣、眾人留房定時分開「放風」、一日三餐送到門口，船上雖可收看頻道卻只有印度台和CCTV，至於最關鍵的口罩，他則指已剩不多。對此，網友紛紛送上祝福，祝福他早日平安回家。

「PO文主要是想和大家講全船有做隔離，沒有做生化武器害人…」正在日本停泊變相成為海上隔離營的郵輪「鑽石公主號」，單日新增最少41宗確診，令人震驚，船上人士的情況備受關注，這位香港人於週二（7日）以「身處鑽石公主號，你問我答」為題撰寫貼文，表示不幸身處郵輪上，本來與家人趁新春享受豪華郵輪之旅，一夜之間卻變成海上隔離營，不時更新的貼文，正好成為了他的隔離日記。

不少網友都關心原PO船上的隔離生活，他指現在有約3700名乘客需困在房間內自我隔離14日，「活動空間得間100呎（30.4公尺）的房」、「日本防疫那邊派人上來量體溫」、「(大便都可傳染怕不怕？)這個馬桶設計很好，先困水再沖水」、「床太軟睡久會腰痛」。

樓主又指現在一日3餐由戴上 N95的工作人員送上房，不能選擇但仍很豐富，船上各式娛樂設施都一律停用，但可看電視瞭解最新情況，主要選看NHK台，「剛剛船上面有新的廣播，船長說怕我們太悶，多幾個電視台給我們看，但這幾個台是印度台，澳洲台，同CCTV，聽到都不想看了！」

他又指郵輪已開放免費WiFi，故在公海仍能收到，不過晚上信號會比較弱，但「這個wifi限制了，用不到Appstore和Youtube，連Podcast都不能…」不過現時最能自保的口罩，原PO坦言手頭上並不夠用，「本身帶足夠stay behind的量，但沒想過stay behind 14日。」

被問到為何在武漢肺炎下仍決定上船玩，原PO解釋其實內心都有掙扎過，「一早book完，想跟家人過年先出來觀望一下，看這隻船前後去不去大陸再做選擇。」他指與家人在年初一登船時疫情亦不如現在嚴重，旅程期間郵輪曾停泊於台灣、越南、沖繩等地讓乘客上岸觀光，而同船內其實日本人較多，其次是香港人，反而大陸人甚少。

他表示直至出現確診者，郵輪週一（3日）開始停泊於橫濱大黑碼頭，當局派人登船及進行檢疫，如中招即會被送醫治療，而他亦後悔的是沒有事先購買旅遊保險。

相片中可見餐飲品質不差，每餐亦有主食、沙拉以及小菜，相當豐富。（連登討論區圖片）

原PO連續數天困在房間，但心境仍然平靜，並大讚船上職員非常體貼，只是人手有限，現在已無清潔人員前來整理房間，房客要自己清洗衣服，但職員會提供紙牌及其他桌上遊戲等供乘客房內借玩解悶。

他又補充最初數天確實不能踏出房門半步，雖沒被鎖門但一出即會被勸回房，及後郵輪才安排讓乘客以房號分批外出至甲板上「放風」，每日每次1.5小時，他笑稱猶如放監一樣，「不講以為自己是犯人」。

原PO在貼文亦有分享連日的心情，坦言雖然已有多人中招，但仍抱樂觀心情面對，很能理解要全船隔離的決定，「唯有希望真能順利隔離到十四日，然後證明自己沒事不會拖累街坊」。

不少網友亦非常擔心原PO的安危，他們指船上以中央系統提供冷氣，其實困在房間亦有可能中招，各人更紛紛祝福樓主希望今次可以平安回到香港，「樓主一定要沒事呀」、「我會幫你祈禱」、「每日要上來報平安呀」。

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文章授權轉載自《香港01》

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