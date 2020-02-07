鑽石公主號病例增 船上人員將隔離到19日

鑽石公主號郵輪驗出不少武漢肺炎確診患者，公主遊輪今天發出聲明表示，若沒有其他無法預期的情況發生，所有人員將於船上隔離至19日。

日前搭載感染武漢肺炎香港男性的鑽石公主號郵輪停泊橫濱港，日本政府今天公布新一波檢查結果，有41人確診武漢肺炎，且就目前公布國籍來看並無台灣人，也無重症患者。

對此，公主遊輪今天發出聲明表示，已接獲日本衛生當局通知，確認鑽石公主號上旅客其特定篩檢樣品中，有新增41人檢測出新型冠狀病毒陽性反應，其中包括1名阿根廷籍、5名澳洲籍、5名加拿大籍、21名日本籍、1名英國籍和8名美國籍。

公主遊輪表示，日本衛生當局已確認上述樣品為最後一批檢疫結果，除非有其他無法預期的情況發生，所有人員將於船上隔離至2月19日，日本政府也將提供額外的人力支援。

公主遊輪表示，接下來的隔離期，也將持續提供船上旅客免費網路和電話服務，讓旅客可以與家人、親友保持聯繫；另外也提供電視節目和多種語言的電影選擇。船上服務人員也準備遊戲物品，如：拼圖、益智遊戲，將會送至各賓客的艙房。