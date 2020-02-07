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鑽石公主號1確診台灣女性 9日可望出院

中央社 / 東京8日專電
鑽石公主號60多歲台灣女性確認病例恢復良好，9日可出院。圖為日方醫護人員在岸上等待接收病患。（歐新社）

停泊橫濱港的鑽石公主號遊輪再添41例確診感染武漢肺炎，全船累計確診達61例。其中一名確診的60多歲台灣女性在當地醫院接受治療，她表示，醫生說她恢復良好，9日可出院。

日本放送協會（NHK）今天報導，檢驗結果顯示停泊橫濱港的鑽石公主號遊輪再添41例確診感染2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎），全船累計武漢肺炎確診達61例。日本目前全國確診累計已達86例。

鑽石公主號遊輪昨天檢查結果新增10人確認感染武漢肺炎，其中包括一名60多歲的台灣女性，她正在當地的醫院接受治療中。

一名也在船上隔離中的中年台灣男子向中央社轉述，上述這名60歲的台灣女性對他說，醫院很好，也可看到陽光，一切都不錯，醫生說她2月9日就可以出院。

這名台灣女性也提到，在醫院很舒適，院方每天來收採購單，需要什麼都可以供應。

她也對船上隔離中的其他台灣乘客說，醫院附近的天氣非常好，她的心情也跟著好起來。不過，她這幾天仔細回想，船上真的很不安全，船長沒有在第一時間做危機處理，船上的活動也沒有停止，讓這麼多人每天交叉感染，實在很冤枉。

此外，船上一名隔離中的40多歲台灣中年男子向中央社表示，他和高齡8旬的父親現在都在咳嗽，同船乘客建議他和父親通報船醫。

這名中年男子和父親在船上的房間沒窗戶、房間狹窄。不過船長已在昨天和今天廣播房間在特定樓層的乘客可以分批出房放風了。

鑽石公主號一名乘客將這艘郵輪乘客國籍資料上傳到推特（Twitter），內容顯示，乘客包括日本1285人、香港470人、美國425人、加拿大215人、英國40人、俄羅斯25人、台灣20人、以色列15人和紐西蘭13人等。

船上的台灣旅客告訴中央社記者說，船上旅客包含20名中華民國國民，另有10至15名美籍或日籍的台灣人。

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