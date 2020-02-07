台灣人搭莫斯科地鐵戴口罩 竟遭當地人毆打飆罵：你有病嗎

種族歧視也跟武漢肺炎扯上關係？武漢肺炎目前全球確診數已達到2萬8千多例，遍及亞洲、美洲及歐洲多國，引起全球恐慌，期間也不時傳出有黃種人在國外遭到歧視的狀況發生。日前有位在莫斯科國立大學交換的台灣學生，因為亞裔面孔且戴著口罩，就被當地人毆打及辱罵。

根據「ETtoday新聞雲」報導，有位台灣學生在俄羅斯當地的莫斯科國立大學交換，在本月2日搭乘地鐵時，車廂的乘客沒有很多，他查覺到被一名俄羅斯人雙眼緊盯，甚至還被罵「你有病毒嗎」、「中國人滾」，大聲質問到底為何要來這裡。

事情並沒有很快落幕，該位學生回憶當時還被那位俄羅斯人重擊頭部，並且持續對他辱罵，擺出要繼續動手的姿態，萬萬沒想到這時所有乘客都冷漠的袖手旁觀。該名台灣學生下車之後，依然看見在車上的俄羅斯人隔著車窗對他爆氣，怒氣始終沒有平復。

武漢病毒衍生的「歧視」並不少見，曾有外媒稱新型冠狀病毒為「中國病毒」，或用「黃色警報」來代稱。也曾有位擁有越南和柬埔寨血統的女子，在巴黎搭公車時受到人身攻擊，聽見一名乘客說「那邊有個中國女人，她會汙染我們，她必須回家」。人們用作嘔的表情看著她，「彷彿我是病毒」。種種跡象顯示，反華心態已逐漸隨著疫情升溫。