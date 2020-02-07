鑽石公主號新增41名確診病例 累計61人感染武漢肺炎

根據日本NHK報導，公主郵輪旗下「鑽石公主號」截至昨日有20人確診感染武漢肺炎，7日公佈又有41名確診，目前總計61人確診，61人中其中一人為台灣女性。

新增病例41人已分別送往東京、埼玉、千葉、靜岡等醫院，船上仍有將近3700名乘客和船員，需留待艙內直至14日。

日本厚生勞動大臣加藤勝信上午開記者會表示，在41名新確診病例，皆為乘客。有21人是日本籍，另美國籍8人、阿根廷籍1人、澳洲籍5人、加拿大籍5人、英國籍1人。至於年齡分布，20歲到40歲有3人，50多歲的有3人，60多歲有8人，70多歲的有21人、80多歲的有6個人。

據指出，273名採檢對象的結果已全部出爐，共有61例陽性。至於未來是否要對其他三千多名乘客、組員採檢，加藤表示，要由專家來判定。

加藤說，目前有在考慮對容易成重症的人，如高齡者、有慢性病以及與確診病例有密切接觸的人，追加採檢。