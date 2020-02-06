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台灣與中國無異？武漢肺炎威脅，國家干預界線何在？

防範武漢肺炎 數十國限制中國人入境或停飛航班

中央社 / 台北6日電

因應武漢肺炎疫情，全球如臨大敵，已有超過100個國家或地區對入境旅客採取管制措施，其中超過半數是針對中國人或14天內曾赴中國者，限制入境、暫停落地簽業務或停飛往來中國航班。

根據中國國家移民管理局網站整理的清單，截至5日為止，已有99個國家對2019新型冠狀病毒感染的肺炎（武漢肺炎）採取入境管制措施。另外，表中未列台灣及香港也已經分別對中國籍或來自中國人士限制入境或隔離檢疫。

根據這份清單，停飛往來中國班機的國家包括：阿曼王國、馬爾地夫、吉爾吉斯、哈薩克、帛琉、烏茲別克、伊朗、以色列、義大利、越南等。

暫停對中國人發放落地簽或其他簽證的國家包括：俄羅斯、亞塞拜然、哈薩克、捷克、孟加拉、緬甸、印度等。

暫停中國人、過去14天有中國旅行史者、或航班從中國起飛的乘客入境的國家則有數十個，包括：美國、澳洲、紐西蘭、北韓、蒙古、菲律賓、塞班島、赤道幾內亞、斐濟、格瑞納達、科威特、薩爾瓦多、瓜地馬拉、馬紹爾群島、模里西斯、密克羅尼西亞、所羅門群島、伊拉克、印尼、約旦等。

另外，也有國家是針對去過中國湖北省的旅客，或持有湖北發放護照的中國人禁止入境，包括：日本、南韓、馬來西亞、汶萊等。

巴基斯坦及斯里蘭卡等國，則要求中國籍人士入境後隔離14天。

再上述這些國家之外，還有45個國家是在入境口岸對旅客量體溫或做疫情篩查，其中部分國家要求中國籍人士填寫健康狀況申報表。

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