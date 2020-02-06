肺炎疫苗傳捷報 今夏有望人體試驗

全世界正在積極研發武漢肺炎疫苗，與時間賽跑！全世界已知有12個組織投入其中，台灣也在4日成功分離出病毒株，可望加速疫苗開發；英國倫敦帝國學院5日表示，最快可在夏天進行人體臨床試驗；美國生技公司Inovio則宣稱，若是人體試驗順利，年底可大量生產疫苗。

疫苗非短期解方

日前台灣以全球第4的速度分離出新型冠狀病毒的病毒株，目前僅有中國、澳洲、日本、台灣、韓國等5國成功。慈濟大學分子生物暨人類遺傳系教授顏瑞鴻解釋，病毒株的分離成功是開發疫苗的第一步，未來我們便可以利用細胞培養的方式，得到比較多量的病毒，進一步了解病毒的特性、生長狀況等等。

根據《Axios》報導，約翰•霍普金斯大學公共衛生教授佩科斯表示，疫苗雖然不是對抗疫情的短期解方，但若是病毒在接下來的幾年間持續在人與人之間傳播，疫苗就會是控制疫情的重要工具。

《生物世紀》指出，目前全世界至少有12個組織正緊鑼密鼓的研發疫苗，包含藥廠、生物科技公司以及學術機構，各單位研發的疫苗種類也不盡相同，包含mRNA 疫苗（Moderna）、DNA 疫苗（Inovio）或「分子鉗」疫苗（昆士蘭大學）。

英、美進展超乎預期

好消息是，近來不少單位的疫苗研發進展出乎意料的迅速。《天空新聞台》報導，英國倫敦帝國學院的教授肖克5日表示，他的團隊在疫苗研發競賽中取得突破性發展，傳統的方法通常得耗時2至3年才能進入臨床試驗，而他們預計在14天後便可製出候選疫苗，進行動物的臨床試驗，若是資金充裕，甚至可在夏天進行人體試驗。

美國聖地牙哥的生技公司Inovio也傳來捷報。《BBC》指出，Inovio實驗室研發部門資深副主任博洛德里克表示，當中國一提供病毒遺傳密碼後，他們通過「電腦軟體」只花了約3小時即設計好了新疫苗，預計在初夏進行人體臨床試驗，若是試驗成功，最快可在年底前大量生產，創下世界研發疫苗最快紀錄。

在抗病毒藥物（抑制病毒發展的藥物）的方面，《生物世紀》指出，目前正在進行9個臨床試驗，包含HIV（愛滋病病毒）、HCV（C型肝炎病毒）、HBV（B型肝炎病毒）等療法。

【更多精采內容，詳見 】