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武漢肺炎疫情會怎麼發展？傳染病學家預測3種可能

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北韓爆7人確診 粉專駁斥：假消息！該爆料媒體為脫北者所辦

聯合新聞網 / 綜合報導
南韓媒體報導，金正恩發布緊急命令，全面中斷正在進行的全軍冬季訓練，原因是北韓出現7例武漢肺炎確診患者，對此粉專「北韓-朝鮮經貿文化情報」發文駁斥這項假消息。 美聯社

武漢肺炎持續擴散，北韓為了阻隔疫情傳入境內，1月22日就宣布封鎖大陸和俄羅斯邊境，並暫停所有外國遊客入境，不過今（6）日有南韓媒體報導，北韓人民軍最高司令官金正恩發布緊急命令，全面中斷正在進行的全軍冬季訓練，原因是北韓出現7例武漢肺炎確診患者，對此，臉書粉專「北韓-朝鮮經貿文化情報」發文駁斥這項假消息。

南韓媒體「自由韓國郵報」（Liberty KoreaPost）報導，北韓境內的特派員透露，2月3日北韓境內已出現武漢肺炎疫情，並且人數疑似多達7名，但此一疫情消息卻被北韓全面封鎖。報導指出，確診患者是曾在中國山東省從事外幣兌換工作的北韓餐廳女服務員，以及北韓駐中國青島領事館一名職員的妻子，他們回到北韓後，與家人親屬接觸導致疫情擴散。

消息曝光後，臉書粉專「北韓-朝鮮經貿文化情報」立刻發文駁斥這項假消息，並在貼文當中提到，北韓派駐在中國的外交單位，僅有四處分別為朝鮮民主主義人民共和國駐北京大使館、朝鮮民主主義人民共和國駐瀋陽總領事館、朝鮮民主主義人民共和國駐香港總領事館，與朝鮮民主主義人民共和國駐瀋陽總領事館丹東辦事處，根本沒有報導中所提到的青島領事館。

再者，聯合國早在2019年12月22日以前就下令在全球各地的北韓勞工，不得在外從事工作，北韓餐廳也大多暫停營業，因此提到所謂北韓餐廳工作人員於2020年1月20日購買機票返回北韓，這並不合理，而且即使是1月20日才回去，北韓餐廳的服務員團隊多集體行動，2人搭乘飛機回去的說法也不攻自破。

貼文也提到更何況北韓境內有聯合國人員進駐，以北韓醫療資源匱乏程度，若真有相關疾病，就會立刻向聯合國各涉及業務組織做通報，即使沒有通報，世界衛生組織也會回報組織總部。粉專也表示，北韓並無刻意隱瞞疫情，像2019年爆發非洲豬瘟他們也是據實以告。

最後貼文中提到，這家爆料的媒體「自由韓國郵報」是由脫北者李愛蘭所主辦，並同時呼籲民眾，有關於北韓的重要新聞，僅以朝鮮中央通訊社（朝中社）與勞動新聞發布為準。

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