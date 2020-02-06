廣東量產肺炎一號 醫治武漢肺炎輕症患者
中國大陸廣東省今天起批量生產「肺炎一號」的中藥配方，這種配方據指對治療武漢新型冠狀病毒肺炎輕症患者有明顯著效果。
深圳特區報今天在報導中表示，「肺炎一號」藥方4日獲得廣東省藥品監督管理局審批通過，今天委託加工廠廣東一方製藥有限公司批量生產，預計下週用於治療省內新型冠狀病毒肺炎的輕症患者。
據報導，「肺炎一號」屬於醫院製劑，根據規定，這類藥方只在申報醫院內部使用，指定的藥廠也只按照院方的訂單數量生產。
報導表示，根據廣東省藥品監管局的資料，廣州市第八人民醫院曾對50名新型冠肺炎輕症病患臨床使用「肺炎一號」，結果50%患者的咳嗽症狀消失，52.4%的咽痛症狀消失，69.6%的乏力症狀消失，總體症狀明顯好轉，無一例患者轉重症，具有較好的臨床價值。
據報導，「肺炎一號」配方主要由5味中藥材組成，配方保密，產品是一種中藥顆粒，有效期為6個月。
報導強調，「肺炎一號」只是針對治療新型冠狀病毒肺炎輕症患者的藥方，不是預防藥物，沒有感染病毒的人沒有必要服用。
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