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武漢肺炎造成韓國排華？ 網紅實測：講中文會被瞪

聯合新聞網 / 綜合報導
愛莉莎莎呼籲來韓國旅遊的人要有心理準備接受異樣的眼光。圖擷自Youtube

武漢肺炎疫情持續擴大，各國陸續派遣專機到中國武漢接回公民，並對中國人士入境國內實施管制，而韓國目前已有23例確診案例，許多韓家店家被爆出門外貼有「禁止中國人進入」的標示，甚至出現排華現象。對此，知名Youtuber「愛莉莎莎Alisasa」便赴韓國實測，發現只要在路上講中文確實會被瞪，且出入一些餐廳也須出示護照，否則無法進入。

Youtuber「愛莉莎莎Alisasa」昨日（5日）發布新影片，她表示看到有住在韓國的台灣人分享韓國很多餐廳禁止中國人進入，甚至連會講中文的台灣人要進入也會被拒絕，好像只要講中文就會被當地人瞪或是要求換位置遠離，因此她決定到首爾實測，究竟韓國是否有這些排華的現象，而她一到機場後便發現大廳幾乎沒有什麼人，她直呼「首爾也變得像一個空城一樣」，接著愛莉莎莎到便利商店後發現仍有許多口罩，並不像網傳的那樣口罩被一掃而空，她說「大家不是都說韓國搶不到口罩嗎？但是我現在在機場的便利商店，超多的啊，一個是1500韓元，40台幣左右，但是看起來很厲害。」

不久，她與友人先行前往夜店，她一開始便出示台灣護照，但對方沈默幾秒後仍相當猶豫，愛莉莎莎見狀再次強調自己來自台灣，並詢問對方「中國人不能入場嗎」，對方立刻回答是，而當詢問台灣人是否可以進入，對方也表示同意，而當她們到另一家夜店排隊等候時，後方韓國人則是瞪了她們，不過這家店的工作人員在得知愛莉莎莎來自台灣後便同意讓他們入內，但進到夜店後許多人並沒有戴口罩，還出現多人同喝一瓶酒的現象，令愛莉莎莎直呼可怕，並表示夜店是最容易受感染的地方。

之後，愛莉莎莎與同住在韓國的另一位友人前往貼有「禁止中國人進入」的餐廳，但卻因沒有帶護照而被拒絕進入，艾莉莎莎表示「全部的人一片安靜，然後聽我們講中文，他們就說你們不是中國人嗎，然後我們就說我們是台灣人，然後他就直接叫我們拿出護照」、「其他客人都是韓國人，然後他們就很怕我們的感覺」，而她也補充說到之前那家店原本連台灣人都不能進入，但因為受到排華新聞的影響，已有放寬一些，但進入前仍要出示護照。

住在韓國的友人則補充說到「大街上的店其實都還好，是在比較小巷子的才比較敢貼這種公告」，並表示看到很多來韓國玩的台灣人，旅館全部都被取消，因此他便帶愛莉莎莎來到一家評價相當高的旅館實測，結果發現店員仍同意台灣人入住，只是中國人暫時不方便進入，而愛莉莎莎也幫韓國旅館喊聲，表示「其實會想要做這件事情，都是為了旅客、品質、安全，所以其實我不會覺得說他現在排華或怎樣，就是一件不好的事情」，並說如果自己現在開旅館也會採取一樣手法。

影片最後，愛莉莎莎表示韓國在爆出排華事件新聞後，許多店家已將中國與港澳台區分開來，不會禁止所有說中文的人進入，但仍會要求出示護照確認身份，自己實測後也沒有因為是台灣人就被擋在外面過，所以旅遊上並沒有困難，不過走在路上說中文仍會被當地人關注，甚至被瞪，因此呼籲來韓國旅遊的人要有心理準備接受異樣的眼光。

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