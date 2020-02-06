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「鑽石公主號」確診武漢肺炎累計達20例 1例是台灣女性

「鑽石公主號」因武漢肺炎海上隔離 乘客困無窗房又餓又不安

香港01 / 凌俊賢
涉事的「鑽石公主號」郵輪。（美聯社）

香港第14宗新型冠狀病毒肺炎確診個案的80歲患者，曾經乘搭「鑽石公主號郵輪，該郵輪目前停泊在日本橫濱大黑碼頭附近。船上約3700人需暫時在船上隔離14日，不少乘客叫苦連天，有香港旅客住在無窗房間，向媒體表示未獲分發足夠食物，又擔心之後有染病風險，但也有台灣旅客稱，本來購買15天行程，如今變成31天，自嘲「比買一送一還划算」。

在郵輪出現武漢肺炎確診個案後，「鑽石公主號」2月3日到日本橫濱，厚生勞動省人員登船，對船上3700名乘客及船員進行檢疫，期間所有人要留在船上。目前當局驗出至少10人確診感染新型冠狀病毒，已把患病者送醫。

其餘留在船上的乘客，不少人在社交媒體發布船上照片，可以看到有身穿保護衣的官員在船上檢查，走廊及甲板不見人影。

乘客無法自由活動

《朝日新聞》引述一名男乘客指出，船長2月5日上午約6時半廣播，指示客人留在房間中，約在上午8時10分告知，有10人受到感染，船人所有人需隔離14日。

該名男乘客指出，現在乘客均無法在船上自由活動，亦無法到餐廳用餐。他又表示，自己曾試圖離開房間取水，但被走廊一名工作人員阻止。

英籍乘客阿爾貝（David Abel）在Facebook指出，早上所有乘客都各自留在房間，由職員逐一送餐。阿爾貝又指出，職員由最底層開始往上送餐，住在第九層的他基本上沒有選擇。他又透露自己患有糖尿病，規律且及時的進食對他病情非常重要。

港爸爸：無食物只有水及咖啡

一名43歲香港男子，與妻兒等6位家人同行，住在無窗房間。他向路透社表示，截至2月5日午飯時間，他們只獲分發咖啡及水，沒有食物。他指出，大家都很餓，只能吃自己帶來的零食。他表示：「不敢想未來兩周情緒會怎樣。」

他又稱，自己在船上曾因感冒看過醫生，他與妻兒都已接受檢疫，無人呈陽性反應，但他仍擔心大家會染病。

另有一名來自日本愛媛縣松山市的75歲老翁就向《朝日新聞》形容「自己身陷很大麻煩」，他擔心自己的心臟病藥及其他藥物會在3天後耗盡。

有乘客就比較樂觀，中央社報導，台灣乘客麥先生與父親同行，並形容自己買15天行程，卻能有31天行程，「比買一送一還划算」。不過，他形容房間就如無窗戶的「牢房」，食物也要配給。

延伸閱讀：

【武漢肺炎】世界夢號上現無內地旅客　乘客待檢疫：落船無了期！

【武漢肺炎】直擊世界夢號旅客打牌睇戲解悶　長期病患憂藥物耗盡

文章授權轉載自《香港01》

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