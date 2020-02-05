武漢疫情延燒不止 各國拒赴中者入境

只要去過中國，很多國家都進不了！因應武漢肺炎疫情，包括印尼、印度、俄羅斯及蒙古等國都設下嚴格的標準，禁止任何與中國有所接觸的旅客入境。

疾管署5日召開記者會，陸委會主委陳明通指出，隨著中國持續傳出的大量病例，看不出疫情有歇息的跡象。他強調，目前中國的旅遊警示為最高級的紅色，「就是勸大家不要去。」

旅行紅色示警

延燒1個多月中國武漢肺炎疫情，使世界各國紛紛跟進封鎖中國遊客入境的措施，曾在SARS災情中全身而退的北韓為最先封鎖旅客的國家，北韓政府早在1月22中國傳出病毒會人傳人的消息後，立刻宣佈禁止所有跨國航班及火車停駛，也一律禁止旅外僑胞入境，近期入境的國民則以隔離因應。

各大洲中封鎖赴中旅客最多的國家為亞洲，包括印尼、印度、蒙古等國都嚴格拒絕曾造訪中國的旅客。據《美國新聞與世界報導》表示，相較於亞洲、歐洲頻傳的災情導致氣氛詭譎，尚未傳出感染疫情的非洲與南美洲各國，緊張程度也較低。

哥倫比亞首回應

其中，哥倫比亞為南美洲第一個積極回應武漢肺炎疫情的國家，國內科學家正致力於研發疫苗，政府也宣示將投入對抗奪走超過400條人命的肺炎病毒行列。哥倫比亞公共衛生安全部部長岡薩雷斯說道，「我們是第一個對返國旅客進行篩檢抽樣的南美洲國家，希望能在必要時對遭疫情肆虐的國家伸出援手。」

而根據《德國之聲》報導，目前非洲國家僅有查德對來自中國武漢的旅客進行14天的隔離觀察。一場由美國白宮舉行的防疫會議召集包括迦納、阿爾及利亞、尚比亞及安哥拉等與中國有活絡經貿接觸的40個非洲國家代表，50名外交人員齊聚討論一旦疫情爆發的因應措施，以提升危機意識。

【更多精采內容，詳見 】