武漢肺炎》種族歧視伴隨疫情升溫，亞裔學生：公車上的人看到我就換位子...

隨著武漢肺炎的疫情升溫並蔓延全球，世界各地民眾對疾病的恐慌，助長了排華的仇外心理。 歐新社 分享 facebook

摘要 1. 武漢肺炎蔓延全球，助長了世界各地的排華情緒，不只商家拒收中國客，大眾媒體和社群媒體上，歧視性言詞也頻頻出現。 2. 種族歧視伴隨疫情升溫，就連亞洲飲食習慣、亞洲臉孔的當地人，都在網路上被批評和當面侮辱。

隨著武漢肺炎的疫情升溫並蔓延全球，世界各地民眾對疾病的恐慌，助長了排華的仇外心理，在部分地區，這股情緒甚至演變成對整個亞洲人種的反撲。在日本、新加坡、法國、加拿大等地，反華種族主義都逐漸升溫。

近來，已超過20個國家境內出現確診個案，外國人漸漸對華人心存顧忌和反感。不少國家民眾呼籲禁止中國人入境，商家也紛紛讓中國遊客吃閉門羹。《紐約時報》（The New York Times）指出，在日本，「#中國人入國禁止」一直是推特熱門標籤；在新加坡，成千上萬的居民簽署了一份請願書，呼籲政府禁止中國公民進入新加坡；在加拿大多倫多一個郊區，有超過9000市民聯署請願，呼籲教育當局不要讓那些有家屬最近回過大陸的學童回校，主張他們自主隔離，停課17天。

在國外媒體上，稱病毒為「中國病毒」，將疫情視為「黃色警報」，就連其他亞洲臉孔，在國外也遭人側目。

保持距離和歧視，只是一線之隔

面對疫情，某些應變決策可說是基於感染風險的合理防範，像是航空公司取消飛往重點疫區武漢及其他中國城市的航班，大型會議組織要求中國代表團不要參加等等。

然而，保持距離和種族歧視往往只是一線之隔。《紐約時報》指出，有些人的行為，已經是種族歸納（racial profiling），也就是只因人們的種族特徵，就視其為有問題的人。

美國史丹佛大學（Stanford University）亞洲公衛研究專家艾格勒斯登（Karen Eggleston）接受《紐約時報》採訪時表示，公眾的排斥反應是可以理解的，她說：「尤其在還未知治癒辦法之際，試圖讓自己遠離潛在的疾病源，是人類很自然的反應。」

排華情緒隨疫情蔓延

在大眾媒體上，有明顯越界、種族歧視的案例。《紐約時報》列舉，像是澳洲的《先驅太陽報》（Herald Sun）稱新型冠狀病毒為「中國病毒」（Chinese Virus）以及「熊貓之亂」（pandamonium）；法國北部的地區報《皮卡爾郵報》（Le Courrier Picard）則在頭版刊出「黃色警報」的斗大標題。

這些帶有明顯歧視的用字遣詞，隨即受到譴責。《CNN》指出，使用象徵華人膚色的「黃色」，隱含了「黃禍」的意思，這是過去美國政府用來宣傳東亞人不文明、不潔，對社會有害的詞彙，帶有嚴重的反華恐懼和刻板印象。如今在傳染病肆虐中國的報導中，援引這個詞，可說是相當惡劣的種族主義。

同樣的問題，在社群媒體上甚至現實生活中，更是毫無節制。中國遊客多的日本，長期對中國旅客的行為不滿，如今推特上有評論者稱中國人「骯髒」、「麻木不仁」，還說他們是「生物恐怖份子」。

英國曼徹斯特大學（University of Manchester）亞裔英籍碩士生山姆（Sam Phan）向《衛報》（The Guardian）投書表示，他上週通勤搭公車時，甫坐下，旁邊的人立即爭先恐後地收拾東西、站起來，避免坐在他旁邊。他說：「這週我的族裔讓我感到，自己像是處於威脅、受病毒感染。人們純粹基於種族就認為我帶有病毒。」顯出作為亞洲人的無奈。

《CNN》也指出，網路上還大量出現「仇恨評論」，將亞洲人以及其飲食和習俗描述為不安全和不被接受的。一則推特留言就如此寫道：「因為中國人吃一些奇怪的食物，像是蝙蝠或蛇，害全世界要為瘟疫所苦。」

《CNN》進一步解釋，媒體將病毒來源歸咎於「野味」，但實際上，中國只有一小部分的人會吃野生動物，再說，東西方飲食習慣本來就不同，這種覺得東方食物很奇怪的厭惡心理，就是一種「歐洲中心主義」（Eurocentrism）。

為什麼排華？

新型冠狀病毒的首例，出現在中國武漢市，該市在農曆春節期間，已封城，但武漢市市長在記者會上說，有500萬人在封城前就離開武漢，這個消息讓世界各國都提高警覺。

有專家指出，歧視華人情緒藉武漢肺炎爆發，與中國和國際上其他國家近期的矛盾有關。

根據《紐約時報》，中國崛起為全球經濟和軍事強國之際，其亞洲鄰國以及西方的競爭對手已經感到不安，而冠狀病毒正在放大人們對中國人的潛在歧視。

「與中國有關的政治、經濟對峙和憂慮加劇了仇外心理，這種情緒和近期對傳染病的恐懼交雜在一起。」夏威夷大學馬諾阿分校（University of Hawaii, Manoa）亞洲研究助理教授戈維拉（Kristi Govella）說。

麻州大學波士頓分校 （University of Massachusetts Boston）政治學教授、亞裔美國人研究所所長渡邊（Paul Watanabe）也告訴《波士頓環球報》（The Boston Globe），人們會在非常時期，把自己的挫折感、種族主義以及各種偏見都表現出來。

另一方面，東京上智大學（Sophia University）的政治學家中野晃一（Koichi Nakano）告訴《紐約時報》，中國當局為了遏制病毒蔓延，對數千萬人實施封鎖，也是其他國家恐慌、過度反應的原因。「中國政府自己是這樣對待人民的，某種程度上也會促使或鼓勵其他國家的政府採取同樣嚴厲的手段。」中野說。

在這場傳染病戰役中，對所有人來說都是威脅，山姆在投書中就呼籲，人們要以同理心戰勝恐懼，重視多元性，挑戰刻板印象。冠狀病毒是人類的悲劇，別讓恐懼滋生更多仇恨、不寬容與種族主義。

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