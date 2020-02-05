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武漢肺炎升溫！多國計劃撤僑之際 少數外國人卻困在武漢

2020-02-05 16:48德國之聲 德國之聲

武漢肺炎疫情延燒，許多國家都陸續派遣專機，至武漢接回當地的公民。圖為印尼民眾在登...
武漢肺炎疫情延燒，許多國家都陸續派遣專機，至武漢接回當地的公民。圖為印尼民眾在登機前填寫表格的畫面。 美聯社
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美國國務院在當地時間周二（2月4日）宣布，預計於周四（2月6日）派遣更多包機去疏散滯留武漢的美國人。此前，美國已派出兩架包機，撤離在武漢當地的美國公民。此外，英國外交部周二也表示，將於周日（2月9日）派出另一架包機，協助仍在武漢的英國人及他們的家屬撤離。

除了英美兩國外，巴西政府周二（2月4日）也說已取得中國政府同意，將派遣兩架包機到武漢撤離仍滯留當地的巴西國民。巴西外交部長阿勞約（Ernesto Araujo）表示，預計有25名巴西公民及4名中國籍的家屬會在這次撤離行動中離開武漢。另外，住在武漢之外的巴西公民，也將搭乘兩架包機一同離開。

此前，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）上周原本表示，現在不是撤離受困於武漢的巴西人的適當時機，因為他們可能增加其他巴西國民染上病毒的風險。然而，上個周末55名滯留武漢的巴西人透過一段影片向波索納洛求救，促使巴西總統改變心意。

「我們對政府失望透頂」

然而，當不少國家派出包機撤離滯留武漢的國民時，仍有數千名巴基斯坦奈及利亞公民受困於武漢。海麗是一名在武漢就學的巴基斯坦學生，她告訴德國之聲，自從武漢宣布封城後，當地的巴基斯坦學生因為害怕染上新型冠狀病毒，選擇將自己關在房內。

海麗說：「封城後，武漢沒有公車、沒有地鐵也沒有計程車。由於有營業的超市離我們的住處非常遠，在沒有大眾運輸可使用的狀況下，我們得靠步行才能抵達這些地方。但是根據現在武漢的情況，長時間在戶外步行是件風險很高的事。」

海麗說，目前仍有大約2000名巴基斯坦學生受困於武漢，其中有四人已確診感染了新型冠狀病毒。她表示，疫情爆發初期，巴基斯坦學生變立即與巴基斯坦大使館聯繫，但大使館向他們再三保證他們持續與中國官方保持密切聯繫後，便再也沒回應學生的訴求。

海麗說：「隨著各國開始撤離他們的國民，我們開始透過推特與臉書向巴基斯坦政府發送求救影片，但是政府雖然知道武漢現在風險很高也很危險，他們仍然沒有準備要撤離我們。這對所有受困於武漢的巴基斯坦學生來說，是個心痛且失望的一刻。對我們來說，看著其他外籍朋友被他們的政府撤離，是件非常困難的事。」

海麗說，她認為巴基斯坦政府之所以不願協助受困武漢的學生返回該國，是因為他們擔憂這些學生會把新型冠狀病毒帶入巴基斯坦。目前，巴基斯坦尚未傳出任何確診案例。巴基斯坦駐中國大使納格瑪娜（Naghmana A. Hashmi）上周日（2月2日）表示，巴基斯坦政府不該撤離困於武漢的學生，因為巴基斯坦國內的醫療條件無法治療染上新型冠狀病毒的病人。

根據土耳其國家通訊社的報導，周一（2月3日）有97名巴基斯坦公民從新疆的烏魯木齊與北京搭機返回巴基斯坦，但海麗說，目前巴基斯坦政府仍未決定是否對受困於武漢的學生伸出援手。她說：「我父親跟我說，政府向他表示：『目前沒有任何人能離開武漢，如果學生們試圖搭乘運輸工具的話，他們也有染上病毒的風險。中國有最佳的系統、設備與基礎建設來對抗這場危機。由此可見，巴基斯坦政府不斷釋出很模糊的訊息，我們這些受困於武漢的學生都非常擔心，也對巴基斯坦政府的做法失望透頂。」

求助無門的奈及利亞人

除了現在仍困於武漢的數千名巴基斯坦學生外，據德國之聲了解，目前也有50多名奈及利亞人受困於武漢。 在武漢讀書的亞當告訴德國之聲，除了缺乏基本醫療防護器具外，部分有小孩的奈及利亞家庭也面臨買不到尿布與奶粉等必需品的窘境。

亞當說：「武漢當地嚴格的交通管制，讓大部分住在武漢的奈及利亞人面臨冒著風險徒步走去目的地，或是足不出戶的艱難抉擇。雖然現在我們的生活還不至於受到巨大的影響，但是沒有人能預測1周或2周後，疫情會怎樣發展。」

他說，他與其他奈及利亞人在武漢封城後兩天，便積極與奈及利亞的使館聯繫。當時由於大部分國家都尚未撤離他們的公民，所以奈及利亞使館要困於武漢的奈及利亞人先靜觀其變。然而，當其他國家開始撤離國民時，他們再次向奈及利亞使館提出他們的憂慮，但奈及利亞使館僅以一個公告作為回覆。

亞當告訴德國之聲：「奈及利亞使館一直說他們會考慮撤離我們的可能性，但在那之後，他們發布了一個公告，告訴困在武漢的奈及利亞人不要出門。對於目前仍在武漢的奈及利亞人來說，使館的回應令我們非常擔憂，甚至漸漸產生一種被拋棄的感覺。」

德國之聲獲得了奈及利亞使館發布的公告的副本，使館在公告中寫道：「我們強烈建議目前在武漢的奈及利亞人不要出門，並嚴格遵守武漢當局公告的醫療準則。我們對中國當局控制疫情的手段充滿信心，也期望新型冠狀病毒的疫情能盡快受到控制。」

亞當表示，大部分奈及利亞人都希望該國政府能正視他們的憂慮，並做出適當的回應。他告訴德國之聲：「目前使館基本上呈現靜默的狀態。如果政府要求我們進行隔離的話，所有在武漢的奈及利亞人都非常願意配合，因為我們也不想讓在奈及利亞的家人承擔染上病毒的風險。」

本文章由德國之聲授權提供】

武漢肺炎肺炎巴基斯坦奈及利亞新型冠狀病毒
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