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大陸疫情擴大工廠復工無期 殯儀業界憂影響棺木供應

2020-02-05 15:03香港01 記者曾雪雯／報導

大陸生產線仍未開工，香港恐面臨棺木短缺潮。 圖／香港01資料照片
大陸生產線仍未開工，香港恐面臨棺木短缺潮。 圖／香港01資料照片
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武漢肺炎肆虐，本地多種物資出現短缺。近日，香港殯儀業商會向各殯儀公司發出特別通告，指本港棺木供應緊張，正與供應商商討對策。有業界人士指，今次武漢肺炎疫情擴大，部份省份封路影響運輸，及往返廠房的工人復工；目前本港棺木貨量仍然足夠，存貨暫時應能應付至本周末。若本地存貨用盡，而大陸生產線仍未開工，本地將面臨棺木短缺潮，或需轉向東南亞購入棺木。

香港殯儀業商會發通告通知業界

近日有傳媒報導指，香港殯儀業商會向各殯儀公司發出特別通告。通告指，本港棺木緊張，短期內本地或會短缺棺木。紅磡永福殯儀負責人、殯儀策劃師羅偉立指，業界的確曾接到該特別通告。

憂慮新年假後大陸工廠能否復工

羅偉立指目前貨量仍然足夠，估計業界存貨暫時應該只應付至2月8日。他解釋，目前業界憂慮部份大陸工廠新春假期後能否如期復工，「業界主要擔心是若然存貨用光，而大陸工廠仍未復工，就會出現短缺」。

香港殯儀業商會永遠會長吳耀棠指，暫時疫情對棺木供應短期應無大影響，等大陸廠房運存貨，「你有貨可以出貨，但開工就唔得」。吳耀棠指，據他了解，目前大陸廠房工人復工未有確實時間。與SARS相比，他指今次武漢肺炎疫情擴大，部份省份封路影響運輸，及往返廠房的工人復工。他預計，指定訂造名貴棺木可能會缺貨，一般棺木則影響不大，但暫時供應商暫未發出警告。「短期唔知短幾耐，日日都有變。」

依賴廣東省來貨 當地確診個案全國第二高

據了解，由於香港沒有本地生產的棺木，業界主要依賴廣東省的工廠供貨。截至2月3日晚上12時，按廣東省衛生健康委員會發表的廣東省最新新型冠狀病毒感染肺炎疫情報告，錄得114宗確診個案。廣東省累計武漢肺炎確診個案797宗，全中國第二高。若廣東棺木生產線新春復工因疫情中斷，本地則有機會面臨棺木短缺的困境。

轉購東南亞棺木 「成本必然上漲」

面對廣東貨源短缺，搜尋其他國家棺木供應或成出路。羅偉立指，公司已作兩手準備，尋找海外貨源供應，例如東南亞國家的棺木供應。不過，他坦言成本必然上漲，「屆時就有機會導致價格上調」，但升幅仍屬未知之數。

武漢肺炎肆虐，香港多種物資出現短缺。 圖／香港01資料照片
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文章授權轉載自《香港01》

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