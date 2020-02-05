在日本講中文旁人保持距離 台旅客無奈：被歧視

網友前往日本旅遊，雖然背包上有塊寫著「Taiwan」的牌子，但只要講中文，還是會受到旁人異樣眼光。圖擷自 PTT 分享 facebook

新型冠狀病毒疫情自中國爆發，間接讓全球掀起一股「排華」風潮，也影響到世界各地的台灣旅客。就有網友在PTT上發文描述自己的旅日過程，他表示去過日本好幾次，第一次碰到講中文就被其他人注目的情況，令他心情大受影響。

網友4日在PTT上發文，原po過去曾旅行日本好幾次，也逐漸學會講日文。然而這次不知是否與疫情相關，原po表示當他說中文時，就會被旁邊的人關注，甚至會有人遠離，且情況發生數次，令他感到被歧視，好心情也大打折扣，在文中寫道：「明明背包上都做了斗大的Taiwan ，難不成要我胸口也掛一塊嗎？」

發文一出，許多網友紛紛表示有同感，並表示不僅日本有這樣的狀況，「這次泡湯他們馬上遠離，座位離開時說『好欸』。沒辦法！」、「公車上有遇到一聽到講中文就大力彈開，中文族群整個被當病原體」、「去韓國講中文現在也是會被歧視，越南、泰國也是」、「華人女子在紐約地鐵戴口罩還被黑人打，歧視到處都有」。

不過網友們也表示，現在是非常時期，任何人都會怕被傳染，剛好中國是疫區才會造成這種狀況，「就恐慌心態，人遇到未知的事物容易變得不理性」、「除了中國是疫區、病源之外，到日本大肆搜刮口罩這件事，也是令日人反感的原因」、「就正常反應而已，幹嘛想那麼多」，原po事後也表示，雖然不舒服但也無可奈何，會盡量調適自己的心態。