泰國首例確診康復出院 73歲患心臟病嬤開心比Ya

73歲的尚雲奶奶1月從武漢返回泰國，為泰國第一例確診案例，目前已康復出院。圖擷自 工作點新聞臉書 分享 facebook

武漢肺炎全球流行，各國加強防疫工作的同時也傳出好消息。泰國今天雖再傳出6起病例，但25起確診病例中，已有8人康復出院，其中包含一名73歲，患有心臟疾病的奶奶尚雲（Jaimuay Sae-eung）。4日她出院返家，並對鏡頭比出勝利的V字手勢。

據泰國《工作點新聞》（Workpoints News）報導，尚雲奶奶是泰國第一例武漢肺炎確診病例。她在去年聖誕節時與家人一同到武漢旅遊，旅途中只前往一般的旅遊景點，並且都在餐廳食用乾淨的食物。過程中她只出現咳嗽及流鼻水等症狀，因此家人也沒有多慮，因為當地許多民眾也都有類似症狀。

直到1月返泰後，奶奶感到異常疲累，她以為是旅途太過勞累而讓心臟病舊疾復發，直到症狀越來越嚴重被送醫後，才發現她感染武漢肺炎。起初她見到醫護人員身著防護衣，並不理解為何心臟病需要如此嚴密的防護，直到醫生告知情況後，她漸漸感到緊張。

由於年事已高且患有心臟疾病，奶奶及家人一開始都不樂觀，但在泰國醫療團隊的細心照顧及支持療法下，奶奶逐漸康復。不過院方不敢大意，讓奶奶多住院隔離9天後才放她出院，奶奶的家人也無人染病。她呼籲大眾，若身體感到任何異狀要馬上就醫，以獲得最即時的治療。