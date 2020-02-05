上海女記者趕封關入境紐約 怨喊：害我多花11萬買機票

東方航空成為首家停飛美國航線的大型中國航空公司。示意圖，非當事者。歐新社 分享 facebook

由新型冠狀病毒引致的武漢肺炎疫情持續，美國上周五（1月31日）宣布禁止14日內曾到中國的外籍人士入境，持留學及工作簽證者大受影響。美國網媒《Observer》財經記者曹茜茜（Sissi Cao，音譯）周一（3日）撰文講述自己在禁令生效前趕返美國的經歷，她埋怨要額外花4000美元（約11萬台幣）買機票，並質疑美國不聽從世衞建議，未有充分了解疫情。

曹茜茜來自上海，在美國留學及工作已11年，目前以工作簽證留美。她在文中表示，農曆新年返回上海與家人團聚，上周六（1月30日）早上醒來發現有25條短訊，以及紐約男友的5個未接來電，通知她美國總統特朗普已簽署行政命令，由美國東岸時間2月2日下午5時起，禁止所有14日內曾到中國的外籍人士入境，以防傳入武漢肺炎。

曹茜茜說，原訂的航班於美國東岸時間2月2日下午6時抵達紐約，較禁令生效時間晚了1小時；由於距離登機時間不足一日，她原本的機票已經無法更改或取消，故只好即時收拾行李，與父母趕到上海浦東機場重新買機票，她形容當刻感覺如難民。

曹茜茜說，當時浦東機場的氣氛詭異，既安靜又混亂，一邊是多個已關閉的航空公司櫃位，另一邊是擠滿和她一樣急於離開中國的旅客。她最終以4000美元買到一張4小時後起飛的經濟艙單程機票前往紐約，趕及美國封關前入境。

雖然銀包「大出血」，但曹茜茜和她的母親都因為她成功離開中國而「開心到跳起」。她說，當日一旦貪睡多幾個小時，遲了讀短訊或抵達機場，機票價格可能飆升至1萬美元（約7.8萬港元），她可能無法趕返美國被迫留在上海遙距工作，直到特朗普解除禁令或自己遭美國公司解僱。

指華府未有充分了解疫情

曹茜茜強調，世衞1月30日把武漢肺炎列為「國際關注的突發公共衛生事件」（PHEIC），但表明反對各國實施入境限制，然而美國卻帶頭封關引起多國跟隨，全球已有62個國家對中國人採取不同程度的入境限制。她說，美國在2009年墨西哥爆發H1N1豬流感，以及2014年西非爆發伊波拉病毒疫情後，時任總統奧巴馬都聽從世衞建議沒有封關；她將這次禁令歸咎於特朗普的「美國優先」政策，以及美國當局未有充分了解疫情。

曹茜茜還提到加拿大至今未有限制中國人入境，並引述加拿大衛生部長哈伊杜（Patty Hajdu）稱各國應參考世衞建議，基於證據而非恐慌來應對疫情，強調目前未有證據證明病毒在患者出現病徵前已可人傳人。

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）2月4日去信各國衛生部長稱，全球有22個國家和地區採取針對今次疫情的貿易或旅遊措施，而有關措施應該是短暫且與疫情風險符合比例，且要定期審視成效。

中國常駐聯合國日內瓦辦事處代表陳旭在世衛會議上表示，部份國家的限制是過度反應，呼籲各方遵照世衛建議，捨棄歧視和標籤行動，不要限制國際旅遊或貿易。

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文章授權轉載自《香港01》