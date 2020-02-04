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「病毒出去，福進來！」日本立春撒豆祭 民眾盼肺炎風波平息

2020-02-04 20:55聯合新聞網 綜合報導

日本立春前日的節分祭，出現許多戴著口罩的民眾，祈求肺炎風波平息。圖／>FNN P...
日本立春前日的節分祭，出現許多戴著口罩的民眾，祈求肺炎風波平息。圖／>FNN Prime
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每年立春前夕，日本都會舉行「節分」活動。所謂的「節分」，字面上解釋為「季節切分」，指的是每年冬天邁入春天的「立春」前一天，也就是陽曆的二月四日。在這一天，日本傳統上會進行「撒豆驅邪」，祈求接下來的一年平安順遂。不過，今年日本的節分，似乎跟往年有點不太一樣。

根據富士電視台《Live News It》節目報導，日本關東千葉縣成田山的新勝寺每年舉辦的撒豆慶典，今年出現了滿滿的口罩人潮。和往年不同，許多民眾都期待，今年立春所舉辦的撒豆儀式，可以一掃新型冠狀病毒所帶來的陰霾。不只是千葉出現了這樣的人潮，其他各縣市的撒豆慶典中，也出現了不少期許「惡疫退散」的聲音。日本媒體更是進一步的將以往撒豆慶典時所喊的「鬼出去，福進來！」改成了「病毒出去，福進來！」

日本各地為了因應新型冠狀病毒來襲，不只日本政府戰戰兢兢，日本民眾也不敢掉以輕心，許多人都已經拿出口罩戴上。日本國內至今為止確診的新型冠狀病毒患者已有二十人，其中一人是在1月29日第一批撤僑班機中回國的男性，抵達日本後出現發燒和咳嗽等症狀，雖然一度就醫檢查，卻未驗出病毒，直至3日才確診。

面對潛伏期症狀難以察覺的新型冠狀病毒，日本民眾人人自危，也出現了口罩的搶購潮。許多商店內的口罩都已售罄，四國愛媛縣一間藥局中的女性顧客就表示，「沒想到連愛媛都賣成這樣。」九州大分縣也有一名男性受訪者稱，「到哪裡都買不到，太令人絕望了。」

由於緊接著的春季正是日本花粉症的高峰期，原本就是口罩需求較高的季節，日本政府目前也正在針對口罩不足的嚴重問題制定因應對策。

日本出現新型冠狀病毒疫情，許多日本民眾參加慶典時也不忘戴上口罩防疫。圖／>FNN...
日本出現新型冠狀病毒疫情，許多日本民眾參加慶典時也不忘戴上口罩防疫。圖／>FNN Prime
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