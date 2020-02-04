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全球哪些國家對中國遊客實施了入境管制？

2020-02-04 20:54德國之聲 德國之聲

朝鮮是第一個針對中國肺炎疫情采取嚴厲入境管制措施的國家。早在1月22日，也就是在中國工程院院士鐘南山20日向媒體透露「肯定出現了人傳人現象」後兩天，朝鮮就對外國遊客關閉邊界，也禁止旅外朝鮮居民入境。朝鮮的具體措施包括禁止外國人和朝鮮居民搭乘從北京飛往平壤的航班，對往來朝中的火車、輪船和通關采取限制措施，對包括朝鮮公民在內的所有近期入境人員進行30天隔離觀察。2003年非典肆虐時，朝鮮也曾采取類似措施，成為未受非典影響的極少數亞洲國家。

1月27日，馬來西亞宣布立即禁止來自武漢市及湖北省的中國公民入境。該國迄今還陸續出台了禁止一個月內有到訪湖北省記錄者入境等措施。

乍得從1月27日在國際機場對抵達該國的旅客進行體溫檢查和雙手消毒，對來自武漢的旅客進行14天醫學觀察。

1月28日，哈薩克斯坦決定暫停對中國公民72小時過境免簽政策至7月1日。從1月30日起，該國又決定暫停向中國公民发放簽證。之後還出台了暫停於中國的客運列車、航空等措施。

北馬裡亞納群島聯邦（塞班島）宣布從1月29日起30日內，暫停所有來自中國大陸的旅客入境，無論國籍，也無論直達或中轉。

菲律賓1月29日宣布暫停向中國公民发放落地簽。

在世衛組織1月30日將新型冠狀病毒疫情列為「國際關注的突发公共衛生事件」之後，更多國家也相繼采取對中國遊客的入境管制措施則。

捷克從1月30日不受理中國公民簽證申請。

馬紹爾群島1月30日宣布任何來自中國或從中國過境的旅客必須在不受新型冠狀病毒影響的國家停留至少14天才能入境，不足14天抵馬者將被拒絕入境。

科威特從1月30日停飛該國往來中國內地和香港的航班，禁止從中國內地和香港出发的中港遊客入境科威特，禁止過去14天過境或停留中國內地或香港的其他國籍人員入境。

巴布亞新幾內亞1月30日宣布從立即禁止所有來自亞洲的外國旅客從機場及海港入境，同時關閉巴布亞新幾內亞與印尼巴布亞省（Papua）接壤的唯一陸地邊境。

文萊從1月30日起禁止護照顯示是湖北省的中國公民，或在過去14天曾到過湖北省或武漢者遊客入境。在過去14天曾經在中國逗留（除了湖北省和武漢）的公民或遊客，包括中國遊客可以進入汶萊，條件是必須自行隔離14天，確保沒有感染新冠肺炎後才可自由活動。

意大利1月31日宣布該國進入國家緊急狀態，計劃持續六個月，取消中意直飛航班。

赤道幾內亞宣布自1月31日起，所有自中國機場出发的旅客將不被允許入境，並由原航班送回。

馬爾代夫自1月31日，暫停中馬兩國直航航班。

越南宣布從1月31日，暫停給近兩周在中國生活的外國人簽發旅遊簽證，暫停中越間往返航班，暫停辦理經東興-芒街口岸出入境的人員手續。

阿塞拜疆宣布自2月1日起，對持普通護照的中國公民暫停辦理電子簽證及巴庫國際機場落地簽業務。

澳大利亞自2月1日起禁止所有從中國大陸出发的人員入境（澳大利亞公民、永久居民以及其直系親屬、法定監護人或配偶除外）。

吉爾吉斯斯坦自2月1日其臨時關閉吉中邊境口岸，暫停所有吉中兩國間航班運營，並暫停向中國公民发放赴吉簽證。

日本自2月1日起，對如果申請日前14日以內在湖北省逗留過的外國人，及持有湖北省发放的中國護照的中國人拒絕入境。

蒙古國宣布自2月1日到3月2日期間，禁止中國公民及經過中國前往蒙古的第三方國家旅客進入蒙古。

烏茲別克斯坦自2月1日起暫停全部往返中國航班。

亞美尼亞自2月1日至3月31日暫停執行中亞全面互免簽證協定。

俄羅斯自2月1日暫停為中國公民发放工作簽證和旅遊簽證，暫停中國旅遊團免簽旅遊，暫時關閉所有俄中邊境口岸，並禁止中國公民經蒙古抵達俄羅斯。在多個國際機場、邊疆區邊防展對所有入境人員加強衛生檢疫並測量體溫，发現可疑症狀者即予隔離。

亞美尼亞自2月1日至3月31日暫停執行中亞全面互免簽證協定。

薩摩亞2月1日宣布，所有訪問該國人員入境時必須填寫特別健康聲明卡，出示出发前三天醫院開開具的無傳染病證明。來自受新冠病毒影響國家的人員，在抵薩前須在未发現新冠病毒的國家停留14天並出具有關體檢證明方能入境。

新加坡自2月2日起，禁止中國公民及在過去14天曾去過中國大陸的旅客入境，永久居民和長期准證持有者可入境並自行主動申請14天休假，暫停給中國護照持有者发放各類簽證，之前簽發的短期簽證和多次入境簽證暫停適用。

美國從美東時間2月2日下午5時起，暫時禁止過去14天內訪問過中國的外國人（美國公民和永久居民的直系親屬除外）入境。來自中國的航班只能在紐約等七個機場入境，以便對旅客進行甄別。美國駐華使館宣布取消從2月3日到2月7日的所有移民、非移民簽證預約面談，恢復時間待定。

印度尼西亞2月2日宣布禁止中國護照持有者入境或者轉機印尼，禁止14天內到過中國的外國人入境或轉機印尼，暫停向中國大陸公民授予落地簽證和免簽政策。

新西蘭自2月3日起，禁止所有從中國大陸出发或中轉的非新西蘭人入境，有效期14天，之後重新評估。

以色列自2月3日起，暫停所有往返於中國內地和以色列的商業航班，禁止過去兩周內訪問國中國且非以色列永久居民的外國人通過任何陸路或海路口岸入境，直至另行通知。

韓國從2月4日起禁止湖北戶籍以及去過湖北省的外國人入境，暫停濟州島免簽制度，14日內所有訪問或滯留湖北的外國人禁止入境。

除以上國家外，還有約40個國家出台了要求中國公民入境填寫並提交健康狀況申請表或在入境口岸對旅客進行體溫檢測和疫情篩查，发現疑似病例將進行隔離觀察等措施。這些國家包括德國、法國、波蘭、冰島、希臘、英國、烏克蘭、阿爾巴尼亞、保加利亞、格魯吉亞、塞爾維亞、泰國、土耳其、阿聯酋、印度、阿富汗、塔吉克斯坦、伊拉克、伊朗、巴基斯坦、巴林、緬甸、加拿大、多米尼牙、斐濟、巴西、智利、墨西哥、馬達加斯加、毛裡塔尼亞、埃及、埃塞爾比亞、南非、加納、吉布提、加蓬、津巴布韋、科摩羅、尼日利亞、特立尼達和多巴哥等等。

本文章由德國之聲授權提供】

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