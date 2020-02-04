陰霾中的喜訊！美首例武漢肺炎病患已出院 在家康復中

美國確診第一個武漢肺炎病例經過住院治療，目前已經出院；他對美聯社發表聲明指出，身體狀況已經好多了，期望能夠回到正常生活。

這名35歲男子姓名保密，透過位於華盛頓州西雅圖北邊艾佛瑞特(Everett)的普羅維登斯地區醫療中心(Providence Regional Medical Center)院方主管發表聲明。他在聲明中感謝醫護團隊在過去這段期間的悉心照顧。

這名男子到武漢探望親戚，行程結束返美之後開始身體不適，今年1月20日住院。醫院採樣送交聯邦疾病防治中心(CDC)化驗，確診為2019新型冠狀病毒(2019-nCoV，俗稱武漢肺炎) 感染，讓他因此成為美國第一個武漢肺炎確診病例。

美聯社報導指出，這名男性患者直到1月31日都還在醫院，目前已經居家隔離，由華盛頓州史諾合米許郡衛生廳(Snohomish Health District)官員聯同醫院方面共同監控。

他在聲明中說：「我已經在家，持續康復中。」他也表示，請求媒體尊重他的隱私，不希望曝光。

美聯社報導，對於這名男性患者的治療狀況，普羅維登斯地區醫療中心與聯邦政府機關、州政府及地方衛生單位一直保持密切聯繫。對於這名患者何時出院等進一步細節，醫院則不願透露。

這名男子1月中旬返回美國抵達西雅圖國際機場時，聯邦衛生主管機關尚未宣布要對來自武漢的旅客進行篩檢。

華盛頓衛生單位先前表示，對於這名男子返美之後發現身體不適便主動與醫師聯繫，予以高度肯定；華盛頓州衛生廳流行病學家林德奎斯特(Scott Lindquist)指出：「他是為非常敏銳的紳士，一直在查看網路報導，了解病毒的相關資訊以及病毒如何散布的資料。」